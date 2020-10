Tryb ulra night jak zwykle u Oppo bardzo mocno rozjaśnia zdjęcia naświetlając je naprawdę konkretnie, doostrza i w większości przypadków efekt może nie jest zbyt naturalny, ale będzie się Wam podobał.

Wideo nagracie w maksymalnej rozdzielczości 4K przy 30fps i trochę szkoda braku 60 klatek. Stabilizacja jest ok, a finalne filmy powinny sprostać pokładanym w nich oczekiwaniom.

Bateria, ładowanie i czas działania Oppo Reno 4 Pro 5G

Z uwagi na lekką konstrukcję i bardzo smukłą obudowę Oppo Reno 4 Pro 5G nie spodziewałem się tu jakiejś ogromnej baterii. Dostajemy 4000 mAh, które przy tych podzespołach i ekranie potrafiło wystarczyć mi na półtora dnia pracy na jednym ładowaniu, co jest naprawdę dobrym wynikiem. A nawet jeśli skończy się Wam energia, to nie ma co płakać, bo w zestawie znajdziecie ładowarkę…65 Watów. Ta nie należy do najmniejszych, ale ładuje smartfona w iście ekspresowym tempie. Od zera do setki Oppo Reno 4 Pro 5G rozpędza się w mniej więcej 35-38 minut, natomiast wielokrotnie zdarzało się, że zostawiłem smartfona na kilka chwil pod kablem i nawet nie zauważyłem kiedy wskoczyło kilkadziesiąt procent baterii. To jest prawdziwe superszybkie ładowanie i zdecydowanie jeden z najmocniejszych punktów nowego smartfona Oppo.