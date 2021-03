Oppo i OnePlus wkrótce będą jedną marką? Krok po kroku biorą od siebie coraz więcej

Jeżeli dziś przeglądacie półki ze smartfonami w elektromarketach, zapewne widzicie, jak duża jest dysproporcja pomiędzy liczbą telefonów producentów z Korei czy Stanów, a telefonami chińskich marek. tych drugich jest oczywiście więcej. Mamy więc Motorolę (kupioną przez Lenovo), TCL, Xiaomi, Redmi, POCO, Huawei, OnePlus, Oppo, Vivo czy realme. Jednak to nie znaczy, że tyle też firm zajmuje się produkcją tych urządzeń. Dużo z tych podmiotów to bowiem marki należące do jednej korporacji. Szczególnie mocno widać to po ostatnich czterech wymienionych nazwach – wszystkie te marki, jak wiecie, należą do BBK Electronics, sumarycznie największego producenta smartfonów na świecie. Lubimy traktować te marki jako oddzielne podmioty, bo faktycznie sporo je różni, ale nie da się nie zauważyć powiązania, kiedy innowacja z jednej marki bardzo szybko wrażana jest w pozostałych trzech. Bądź, że jedna marka… korzysta z nakładki systemowej drugiej.

Czy Oppo i OnePlus się połączą? Jestem coraz bliżej takiego przekonania

Wiele osób ceni OnePlusa za jego OxygenOS, niemal czystą wersję Androida, dzięki której telefony tej marki działają szybko i sprawnie. Jeżeli jesteś taką osobą, nie kupuj smartfona z Chin. Jak się bowiem okazało, tamtejsze wersje OnePlusa 9 nie będą miały HydrogenOS (OxygenOS bez aplikacji Google), a… ColorOS. Jest to nakładka dużo cięższa, posiadająca więcej funkcji personalizacyjnych i stosowana do tej pory w urządzeniach marki Oppo. Nie jest to jednak pierwszy element, który OnePlus zapożycza. Już od jakiegoś czasu ma chociażby te same aparaty co Oppo czy akcesoria, w postaci słuchawek bezprzewodowych. Co więcej, w styczniu dowiedzieliśmy się, że centra badawczo-rozwojowe Oppo i OnePlus zostają połączone w jedno.