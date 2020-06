Plus uruchomił 5G na częstotliwość 2,6 GHz TDD na 100 nadajnikach w 7 miastach w Polsce – Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu i w Katowicach, obejmując swoim zasięgiem 3 miliony osób.

Orange z kolei, uruchomi 5G w Warszawie, Łodzi, Krakowie oraz Katowicach na większej liczbie nadajników, bo mowa o 1600 stacji bazowych, co ma dać dwa razy większy zasięg 6 mln osób.

Jean-François Fallacher, prezes Orange Polska:

Orange Polska zawsze oferuje klientom indywidualnym i biznesowym usługi łączności oparte na sieciach najnowszych generacji: światłowodach, 4G, wkrótce również 5G. Pandemia koronawirusa opóźniła proces przydzielenia w Polsce pasm przeznaczonych do budowy 5G w Europie. Dlatego już teraz zdecydowaliśmy się dać użytkownikom możliwość zrobienia pierwszego kroku w odkrywaniu sieci 5G na częstotliwościach, jakie posiadamy.

Co szczególnie istotne, wraz z uruchomieniem sieci zaproponujemy klientom smartfony, które będą współdziałać z tą technologią i pozwolą od razu korzystać z nowej sieci To zaledwie pierwszy krok na naszej drodze do 5G. Aby tam dotrzeć, potrzebujemy częstotliwości.

Dlatego mamy nadzieję, że proces przydziału pasma ruszy wkrótce, abyśmy mogli sprawnie i z korzyścią dla polskiej gospodarki zbudować sieć nowej generacji.