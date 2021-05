Przeglądarka dla graczy trafia na smartfony. Tak, dobrze przeczytaliście

Inspirowany gamingiem to często używana fraza w opisie zapowiadającym Operę GX, więc w zależności od tego, do czego się odnosi, można w tym dopatrzeć się większego lub mniejszego sensu. Wiem, jak niektórzy reagują na określenie „gamingowa przeglądarka” i przyznam się, że ja też na początku nie byłem przekonany do takiego pomysłu.

Wydawało się, że to stworzona na fali popularności gamingu aplikacja, która nie będzie w stanie zaoferować nic oryginalnego, ale sytuacja zmieniła się radykalnie, gdy do przeglądarki trafił usługi streamingowe z grami. Wtedy zarządzanie pamięcią czy transferem naprawdę ma sens, ponieważ takie ustawień nie zawsze znajdują się w samej platformie. Co więcej przekonałem się do GX Cornera i bocznego paska, ale na mobile sytuacja ma się trochę inaczej.

Opera GX na Androida i iOS-a w wersji beta