Opera ma się z czego tłumaczyć. Takie aplikacje nie przysporzą im fanów ani wiarygodności

Zobacz też: Google wprowadza zmiany, operatorzy protestują. Koniec z drogimi kredytami w aplikacji

Opera ma na swoim koncie kilka aplikacji, które nigdy nie powinny były powstać?

Z opublikowanego przez Hindenburg Research raportu wynika, że Opera Software ma na swoim koncie cztery aplikacje których intencje są dość dyskusyjne. Mowa tu o CashBean, OKash, OPay oraz Opesa, które tworzone były głównie z myślą o rynkach indyjskim, kenijskim oraz nigeryjskim. Wszystkie cztery naruszają regulamin Google Play w kwestii oprocentowania. Według regulaminu sklepu, największe z nich w skali roku wynosić może 33%, stawki oferowane przez operowe aplikacje są wielokrotnie większe. Rekordowo (w Opesa) sięgać mogą nawet 438 procent! Co ciekawe: aplikacje chwaliły się rozsądnymi pożyczkami od 91 do 365 dni. W praktyce jednak użytkownicy mieli 29 dni (w OKash) albo nawet…. poniżej piętnastu dni, na oddanie sumy bez chorych procentów. Żadna nie spełniała regulaminowych sześćdziesięciu dni, o których mowa w regulaminie Google Play. A kiedy osoby pożyczające pieniądze ominęły termin spłaty, oprocentowanie potrafiło podskoczyć nawet do… uwaga, 876 procent!

Zobacz też: Lubisz naprawdę szybkie przeglądarki? Opera 64 jest dla Ciebie

Mało? No dobrze, to na dokładkę dodam jeszcze, że niektóre z programów rzekomo pobierały dane z książki telefonicznej, po czym nękały znajomych, rodzinę, współpracowników i kogo tam jeszcze mieliśmy wiadomościami i telefonami. Wszystko to z nadzieją na wywołanie presji i szybszą spłatę. Według twórców raportu, te aplikacje mogły być dla Opery narzędziami które tworzą pozory dużo większych przychodów, mimo że ich główny produkt… no cóż, w tej kwestii nie jest jakoś specjalnie szalony.

Sprawa jest poważna — i jeżeli te oskarżenia się potwierdzą, Opera może znaleźć się w tarapatach. Nie wiem jakie konsekwencje prawne czekają na firmę (poza spadkiem cen akcji, bo to mamy już za sobą — z około 9 dolarów na 7.15 dolara), ale myślę że może to odbić się czkawką wśród wiernych fanów ich rozwiązań, którzy nie bez powodu zaufali właśnie produktom Opery. A takie zagrywki… no cóż, budzą sporo wątpliwości.

Zobacz też: Oto nowa Opera Reborn 3. Przyszłość zaczyna się dziś