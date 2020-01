Wydany w zeszłym roku Opel Zafira Life to następca oferowanego przez wiele lat wielozadaniowego samochodu (MPV), który zdobył serca wielu europejskich rodzin. Nowa wersja – z dopiskiem Life w nazwie – to auto zbudowane już pod rządami grupy PSA. Bazuje na wielu rozwiązaniach technicznych doskonale znanych a takich aut jak Citroen Spacetourer czy Peugeot Traveller. A są to duże VAN-y. Wspominam o tym, bo ma to dosyć istotny wpływ na to, co oferuje Opel Zafira Life w kwestii nowoczesnych systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy.