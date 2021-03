Wersja z silnikiem wysokoprężnym jeszcze lepiej sprawdzi się w roli auta na długie trasy. Zużycie paliwa przy 140 km/h jest podobne do 1.2 Turbo przy 120 km/h. Naprawdę trzeba jeździć zdecydowanie szybciej niż „dynamicznie”, by wyraźnie przebić średnią 6,5 l/100 km tym samochodem.

Wspomnieć należy o wcześniej stosowanym 1.6 DTH, czyli silniku diesla o pojemności 1.6 litra o mocy 136 KM. Względem nowej jednostki: osiągi porównywalne, spalanie również, ale lepsza kultura działania i mocniejszy dolny zakres obrotów. Niestety – i to jest najważniejszy powód zmiany silnika – nie dało się go dostosować do nowych, ostrzejszych norm czystości spalin. Sama ilość zużytego paliwa to nie wszystko, co trzeba spełniać.