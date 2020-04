OnePlus, jaki znaliśmy powoli odchodzi w zapomnienie. Z jednej strony, skończył się okres, w którym produkowali oni „flagship killery”, ponieważ patrząc po cenach OnePlusa 8 Pro, mamy tu do czynienia ze „zwykłym” flagowcem. Po drugie, wraz z modelem 8 i 8 Pro zapowiedziany został jeszcze trzeci, tajemniczy smartfon, mający być odpowiedzią na potrzeby osób, które nie mają do wydania ponad 4 tys. złotych na telefon. Jest to nietypowe, ponieważ ostatni raz segment średni firma zdecydowała się zaatakować 5 lat temu modelem OnePlus X. Niestety, okazał się on finansową porażką. Firma z oczywistych powodów nie kontynuowała linii. A szkoda, bo minimalistyczny design plecków w połączeniu z bokami smartfonu podobał mi się nad wyraz. iPhonowa inspiracja? Zapewne, ale nie to jest przedmiotem dzisiejszego wpisu. Jest nim fakt, że po pięciu latach od wydania modelu X marka zdecydowała się na powrót na łono średniopółkowców. Tak powstał OnePlus Z. To, jak partiami ujawniany były informacje o smartfonie nadawałoby się na cały sezon serialu Netflixa.

OnePlus Z czy OnePlus 8 Lite?

Na samym początku fani nie wiedzieli, jak nowy telefon ma się w ogóle nazywać. Funkcjonował więc pod nazwą „8 Lite”, ponieważ jego premiera miała mieć miejsce równo z zaprezentowaną dwójką 8 i 8 Pro. Dopiero pod koniec marca przecieki zasugerowały, że model będzie nazywał się OnePlus Z. Jak widać, jest to nawiązanie do wspomnianego X. Powstaje pytanie: Co się stało z modelem Y? Odpowiedź: Zapewne trafił w to samo miejsce co z Windows 9.

The source referred to it as "OnePlus Z" and said the hardware matched the previous OnePlus 8 Lite render. https://t.co/zB5PN9nQjW — Max Weinbach (@MaxWinebach) March 28, 2020

OnePlus Z miał zostać zaprezentowany wraz z modelami serii 8, jednak jak wiemy, nic takiego nie miało miejsca. Część źródeł sugerowała, że pojawi się on na premierze w Chinach, która miała miejsce dwa dni później. To również nie okazało się prawdą. Wyjaśnienia takiej sytuacji są różne, choć większość z nich wskazuje oczywiście na koronawirusa. Ma to sens, ponieważ sprzedaż telefonów, jak wszystko, podlega prawom rynku. Wiadomo, że obecnie pracę najczęściej tracą ludzie zarabiający przeciętnie. Zakup nowego telefonu może więc nie być najwyżej na ich liście priorytetów. Uzasadniałoby to, dlaczego OnePlus Z jest przełożony w momencie, w którym premiera 8 i 8 Pro odbyła się bez opóźnień.

Co (nie) wiemy o nowym OnePlusie?

Dzięki OnLeaks wiemy, jak wygląda nowy OnePlus Z. Na renderach posiada on mniej obiektywów niż jego drożsi bracia, a jednocześnie – ma on je umieszczone na znacznie większej wyspie, przypominającej te z Samsungów czy iPhonów. Oprócz tego nie widać śladu po czytniku linii papilarnych, co sugeruje umieszczenie go pod ekranem. W telefonie nie znalazło się też miejsce na gniazdo słuchawkowe. Szkoda.