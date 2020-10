Oneplus wywala śmieci. Mam nadzieje, że inne marki patrzą i notują

Część z was pewnie zastanawia się, dlaczego w ogóle aplikacje Facebooka znalazły się na poprzednich telefonach. Tak jak w każdym przypadku, producent smartfonu „dogadał” się z producentem oprogramowania, który płaci (zazwyczaj bardzo dużą) kwotę za to, by jego programy znalazły się na każdym zakupionym urządzeniu. O ile w segmencie budżetowym jest to typowe, ponieważ pozwala obniżyć finalną cenę telefonu, o tyle jeżeli mówimy o flagowcach (a za takiego uchodzi przecież OP8), jest to absolutnie niedopuszczalne. Można więc powiedzieć, że firma naprawia to, co sama zepsuła. Mam szczerą nadzieję, że na ten ruch patrzą nie tylko inne marki BBK Electronics, ale też i firmy takie jak Xiaomi czy Huawei. Usuwanie bloatware z telefonów to według mnie bowiem ruch, który ma duży wpływ na poprawę komfortu korzystania z urządzenia przez użytkownika.

Miejmy nadzieję, że jeżeli działanie OnePlusa zyska wystarczające uznanie i przyklask, jego śladem może pójść reszta branży.

