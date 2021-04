To smutne, jak OnePlus rozmienia się ostatnio na drobne

OnePlus jak każda inna firma

Mam wrażenie, że wiele osób za mocno idealizowała OnePlusa widząc w nim firmę skupioną przede wszystkim na kliencie, a nie na zarabianiu. Przez ostatnie lata polityka OnePlus bardzo się zmieniła – wprowadzono mocniejsze wersje smartfonów, które ceną nie różnią się praktycznie w ogóle od topowych flagowców. Modele Nord to jeszcze niższa półka cenowa – mamy więc schemat tak jak u Samsunga, Xiaomi czy Huawei.

Do tego dochodzą słuchawki, opaski, zegarki, a teraz jeszcze takie drobiazgi jak triggery do gier battle royale. Do katalogu produktów Xiaomi jeszcze oczywiście daleka droga i pewnie nikt ich nigdy nie doścignie, ale mam wrażenie, że OnePlus idzie właśnie w tym kierunku. A patrząc na pierwsze recenzje OnePlus Watch, wygląda na to, że w pełni dopracowany produkt przestał być ich priorytetem. Rozpoczynam dziś testy tego sprzętu i mam nadzieję, że pierwsze aktualizacje oprogramowania sporo naprawiły, bo opublikowane już zagraniczne recenzje raczej nie nastrajają pozytywnie.

źródło