Przywykliśmy już, że znane nam marki co jakiś czas decydują się na zmianę swojego wizerunku przez wprowadzenie nowego logo, bądź też całej identyfikacji wizualnej. Czasami jest to zmiana wręcz niezauważalna, jak w przypadku YouTube, a czasem, jak w F1, stawia ona na głowie cały dotychczasowy koncept. Różne podejścia do rebrandingu są spowodowane faktem, że zmiana logo zawsze wiąże się z ryzykiem. Nie wiadomo bowiem, czy nowe logo spodoba się fanom brandu i czy będą w stanie się z nim utożsamić. W niektórych branżach, np. FMCG, zmiana logo może spowodować nawet znaczne spadki sprzedaży, ponieważ klienci mogą mieć problemy z odszukaniem produktu na sklepowej półce.

Oneplus mądrze wyważył swoją decyzję

Obecne trendy w projektowaniu identyfikacji wizualnej sprawiają, że większość marek idzie w stronę uproszczonego designu. Jest to spowodowane wieloma czynnikami, ale w dużym skrócie – proste logo lepiej komponuje się z nowoczesnym UI na stronach internetowych, jest bardziej czytelne na urządzeniach mobilnych oraz sprawia, że takiej marce podświadomie ufamy bardziej. Logo Oneplusa, nazwa marki i hasło „Never Settle” od samego początku miały bardzo prostą i czytelną formę, dlatego OP nie musiał zmieniać dużo, by dobić do światowych standardów. Główną osią zmian jest cyfra „1” zastosowana w logo, która teraz widnieje tam w bezszeryfowym kroju. Nazwa Oneplus straciła swoje tło a grubość liter uległa wyrównaniu. Dzięki temu całość jest wizualnie „lżejsza” i, w mojej opinii, przyjemniejsza dla oczu. Bardzo podobny los spotkał sławny claim „ Never Settle”. Oprócz tego, Oneplus zapowiedział, że w odświeżonej identyfikacji wizualnej wprowadzi do palety nowe kolory. Oprócz białego, czarnego i czerwonego zobaczymy tam: cyjan, zielony, magenta, indygo i żółty. Grafiki promocyjne zrobią się więc całkiem kolorowe.

Oneplus ma moim zdaniem najlepsze logo spośród telefonów z Androidem

Bardzo lubię kreacje, które w przemyślany sposób odwołują się do nazwy marki. Jestem przekonany, że większość ludzi na świecie widząc logo z jedyną i plusem poprawnie odczyta z niego nazwę całej firmy. Kiedy usłyszałem, że Chińczycy mają zamiar wprowadzać zmiany, bałem się, że skończy się to tak, jak w przypadku nowego logo BMW, gdzie wciąż widać, że mamy do czynienia z bawarską myślą motoryzacyjną, ale w mojej opinii brakuje w nim „ducha” pierwowzoru. Oneplus na szczęście nie popełnił tego błędu i zdaje się być bardzo świadomy tego, co stanowi o jego wyróżnikach na rynku.

I dobrze. Nie ma co za bardzo poprawiać ideału 😊

Źródło: AndroidCentral