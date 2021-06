O to by działał możliwie jak najdłużej zadbają nie tylko optymalizacje systemowe, ale także bateria o pojemności 4500 mAh. A kiedy już zabraknie mocy, to znana z modelu Nord technologia Warp Charge 30T Plus pozwoli naładować urządzenie od 0 do 70% w trzydzieści minut. Za możliwie najlepsze zdjęcia odpowiadać będzie potrójny zestaw aparatów: 64 MP ze światłem f/1.79 oraz obiektyw ultraszerokokątny 119°. O dobrą jakość selfie zadba aparat 16 MP.

Podobnie jak wszystkie flagowe modele OnePlus, Nord CE jest wyposażony w tryb Nightscape, który zapewnia lepszy efekt przy zdjęciach robionych w słabym oświetleniu. Ta przydatna funkcja do fotografowania nocą umożliwia zrobienie do ośmiu zdjęć przy różnych ekspozycjach i bezproblemowo łączy je ze sobą, aby uzyskać wyraźniejszy i jaśniejszy efekt.