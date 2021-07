To jeden z najlepszych średniaków na rynku. Recenzja OnePlus Nord 2 5G

Specyfikacja OnePlus Nord 2

Ekran

Fluid AMOLED, 90Hz, HDR10+

6,43 cala, 1080 na 2400 pikseli

409 ppi, 20:9

Gorilla Glass 5

Podzespoły

MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G

Mali-G77 MC9

12 GB RAM

256 GB na dane (UFS 3.1)

Bateria 4500 mAh

Aparaty

Główny: 50 MP, f/1.9, PDAF, OIS

Szeroki: 8 MP, f/2.3, 119˚

Makro: 2 MP, f/2.4

Selfie: 32 MP, f/2.5

Wygląd i wykonanie OnePlus Nord 2

Wizualnie nowy OnePlus Nord 2 bardzo łatwo pomylić z bazowym OnePlusem 9 i podejrzewam, że taki był od początku zamysł. Niższa półka cenowa wyglądająca jak wyższa zachęca do zakupu tańszego urządzenia. Pierwsze co rzuciło mi się w oczy to bardzo ładne błękitne plecki, na których prawie nie zostają odciski palców, choć muszę zaznaczyć, że nie jest to żaden magiczny materiał, ale jedynie złudzenie optyczne wynikające z koloru wykończenia. Plecki są błyszczące, ale nie lustrzane, więc utrzymanie telefonu w czystości będzie najtrudniejsze na świecie. Jest na szczęście mój ulubiony suwak wyciszania, nie ma natomiast portu mini-jack 3,5 mm. Wyspa na aparaty jest jak na dzisiejsze czasy dość zgrabna i nie wystaje przesadnie mocno. Telefon należy do tych dużych, ale chyba wszyscy do tego przywykliśmy. OnePlus Nord 2 nie spełnia niestety oficjalnie żadnej normy wodoodporności.