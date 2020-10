OnePlus Buds Z to idealne słuchawki do twojego nowego OnePlusa 8T (i nie tylko)

OnePlus Buds Z: nowe słuchawki już za kilka dni trafią do sprzedaży!

Słuchawki OnePlus Buds Z to dość budżetowa, patrząc na konkurencję, opcja. Sprzęt wyceniony został przez producenta na 59 Euro (w chwili publikacji tego tekstu nie było ich jeszcze w żadnym z rodzimych sklepów). Mimo wszystko mają to być uniwersalne słuchawki dla każdego, które zauroczą 3D audio, wsparciem Dolby Atmos, dobrym basem, a także wsparciem dla Bluetooth 5.0 oraz certyfikatem IP55, by nie trzeba się przejmować słuchawkami gdy jesteśmy zlani potem. I to dosłownie.

Kolejnym elementem „na tak” jest niewątpliwie czas pracy na jednym ładowaniu — w pełni naładowane słuchawki z etui mają wystarczyć na 20h odtwarzania, zaś 10-minutowe doładowanie wystarczy na 3h słuchania. OnePlus Buds Z zaoferują także wyciszanie szumów podczas rozmów telefonicznych i podbijanie naszego głosu, a także łatwe przełączanie się między dwoma ostatnio sparowanymi urządzeniami. W zestawie poza słuchawkami, etui i ładowarką będą też silikonowe końcówki w trzech rozmiarach. Słuchawki trafią do sprzedaży już drugiego listopada.