Celnicy zatrzymują „2000 podrabianych AirPodsów”. Zabawne, bo to OnePlus Budsy

Tuż po debiucie pierwszych bezprzewodowych słuchawek od Apple żartom nie było końca. Ostatecznie kilka lat później — wielu z nas zdecydowało się na zakup bezprzewodowych słuchawek, które oferują dużo większy komfort użytkowania, niż nieustannie zaplątane kablowe odpowiedniki. Ale wraz z popularnością AirPodsów na rynku obrodziło o dziesiątki bliźniaczo podobnych sprzętów. Pomijając już typowo chińskie produkty które za kilkadziesiąt złotych można kupić na Aliexpress — trudno jest np. Huawei Freebuds ukryć inspirację designem Apple. Podobnie jak trudno jest ją ukryć nowym OnePlus Buds, które przez swoje podobieństwo zostały zatrzymane przez celników.

THAT'S NOT AN 🍎 —

CBP officers at JFK Airport recently seized 2,000 counterfeit Apple AirPods from Hong Kong, valued at $398K had they been genuine.

Details via @CBPNewYorkCity: https://t.co/XMgjkfT56i pic.twitter.com/Ofn9REJ9ZB

— CBP (@CBP) September 14, 2020