OnePlus 8 Pro znaleziony w benchmarku. Odstaje od konkurencji

AI Benchmark to jak sama nazwa wskazuje narzędzie do testowania funkcji telefonu związanych ze sztuczną inteligencją. Platforma bada, jak szybko i z jaką precyzją urządzenie poradzi sobie z takimi zadaniami jak rozpoznawanie scenerii, twarzy czy też upiększanie obrazu. Ktoś zdecydował, by takiemu testowi poddać najnowszy telefon OnePlusa – model 8 Pro. Dzięki temu w benchmarku zapisana została cała jego specyfikacja. Potwierdza to przypuszczenia, że topowa wersja tego modelu napędzana będzie Snapdragonem 865 i 12 GB pamięci RAM. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat podzespołów wszystkich OnePlus’ów z serii 8 – zapraszam do artykułu Kamila. Mnie bowiem bardziej niż specyfikacja, zaciekawił wynik, jaki telefon osiągnął w teście AI.

Flagowo, ale nie aż tak flagowo

Sumarycznie w teście Sztucznej Inteligencji najnowszy OnePlus osiągnął 33 480 punktów. Dużo, ale wielkość ta nic nam nie powie, dopóki nie porównamy jej z konkurencją. W teście AI taki wynik jest zbliżony np. do Pixela 4, Galaxy Note 10 czy Realme X2 Pro. Główny problem polega na tym, że wszystkie te flagowce działają na zeszłorocznym Snapdragonie 855. OnePlus jest prawie najniżej sklasyfikowanym telefonem wykorzystującym tegoroczny SoC – niżej od niego (i to nieznacznie) jest tylko Xiaomi Mi 10 Pro 5G. Dla porównania (również działający na Snapdragonie 365) Samsung Galaxy S20 5G „wykręcił” 37 633 punkty, czyli 12 proc. więcej. Osobiście widzę dwie możliwe odpowiedzi na pytanie, skąd takie różnice w wydajności. Po pierwsze, OnePlus mógł działać na przedpremierowej, nie tak dobrze zoptymalizowanej wersji firmware, przez co jego wynik odbiega od tego, co zaprezentuje końcowy produkt. Jest to możliwe, ponieważ przy wyniku chińskiego smartfonu widnieje adnotacja o przedpremierowym oprogramowaniu. Jest to jednak niezbyt duże usprawiedliwienie, ponieważ dokładnie taka sama notka znajduje się przy Oppo Find X2, aktualnie najlepszym telefonie ze Snapdragonem 865 w teście. Druga, niestety bardziej prawdopodobna wersja jest taka, że firmware OnePlusa nie jest po prostu tak dobrze zoptymalizowany pod obliczenia związane ze sztuczną inteligencją. Można odnieść takie wrażenie, ponieważ część kluczowych parametrów (np. dokładność rozpoznawania scen) pokrywa się z innymi urządzeniami ze SD 865.