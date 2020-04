OnePlus 8 Pro – najlepszy telefon we wszechświecie. Serio?

Jestem świeżo po obejrzeniu konferencji przedstawiającej najnowszy OnePlus 8 Pro. Mocnego i solidnego flagowca, który na pewno powinien znaleźć się na liście kogoś kto szuka topowego telefonu bez patrzenia na koszty. Do rzeczy! Normalnie jeszcze trzęsę się z emocji. Najlepszy, najszybszy, najładniejszy…to naprawdę najlepszy z najlepszych telefonów we wszechświecie. A nie, czekajcie, to telefon jak każdy inny.

OnePlus 8 Pro jest najlepszy we wszystkim

Nie wiem czy to ten wtorkowy poniedziałek tak na mnie działa czy po prostu premiera OnePlus 8 Pro osiągnęła szczyty absurdalnego „emejzingu”. Mi osobiście ciężko było się skupić na samym telefonie przez ciężkostrawną marketingową papkę, która została nam zaserwowana. Nie, „zaserwowana” to złe słowo. Ten bełkot rzucono nam prosto w twarz, bez ostrzeżenia, tak po prostu, po chamsku.

Spece od marketingu uznali, że wszystko musi być „naj”. Ten telefon po prostu nie ma sobie równych. Ma najlepszy ekran, z najwyższymi notami (nie neguję tego), jest najładniejszy, najszybszy, najlepszy do gier. Poziom absurdu osiągnięto stwierdzając, że wersja Interstellar Glow jest najtrudniejsza do sfotografowania. Serio? Naprawdę to powiedzieli? Przy tym zdaniu żart o najlepszym telefonie we wszechświecie przestaje być tak głupi jak się początkowo wydawał.