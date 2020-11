Użytkownicy OnePlusa: uważajcie na aktualizację systemu. Przez błąd znikają wszystkie dane z urządzeń

O tym że z aktualizacjami urządzeń warto być ostrożnym i niekoniecznie instalować je tuż po premierze przekonało się już wielu. Ale są też takie nowości, które mogą wyrządzić nam więcej szkód niż pożytku. Taką jest najnowsza, otwarta beta, OxygenOS 11 dla smartfonów OnePlus 8 oraz OnePlus 8 Pro, która… usuwa wszystkie dane z urządzenia. Problemem ma być dystrybucja nie, jak to powinno być, OxygenOS 11 Open Beta 3, a stabilnej wersji systemu, o czym informuje ekipa odpowiedzialna za oprogramowanie w specjalnej notce która pojawiła się na ich oficjalnym forum:

Wygląda na to, że niektórzy użytkownicy otrzymali aktualizację do stabilnej wersji oprogramowania nadpisującego Open Beta 3, która prowadzi do całkowitego wymazania danych. Te informacje zostały zgłoszone zespołowi naszych programistów, by mogli przyjrzeć im się bliżej oraz je rozwiązać. W międzyczasie, jeśli otrzymasz aktualizację, upewnij się dwukrotnie, czy jest to aktualizacja Open Beta. Jeśli tak nie jest, NIE instaluj jej.

Jako że najnowsza wersja OxygenOS dystrybuowana jest w trzech wariantach (jest zamknięta beta, otwarta beta oraz stabilna wersja), tym razem coś poszło nie tak i użytkownicy zapisani do otwartej bety najzwyczajniej w świecie zostali uraczeni aktualizacją do stabilnej wersji. A ta, jak już wiemy, w tym konkretnym przypadku kasowała wszystkie zgromadzone na smartfonie dane co… no wiadomo — dla jednych nie będzie wielkim dramatem (po coś jednak robi się te backupy i opłaca przestrzeń w chmurze), dla innych — wręcz przeciwnie (bo kto to słyszał o kopiach zapasowych, skoro wszystko mamy w telefonie ;). Ekipa OnePlusa już w pocie czoła pracuje nad załataniem błędów, ale już teraz uczula by upewnić się czy instalujemy dobrą wersję. No i że wcześniej zrobiliśmy kopię zapasową ;-).