Microsoft uwielbia iOS-a. Zaktualizowane aplikacje ucieszą użytkowników iPhone’a

Tym bardziej cieszę się na wieści, że Microsoft wyposaża swoją usługę OneDrive i dedykowane iOS aplikacje w obsługę Live Photos. Oznacza to, że przesyłane do OneDrive Live Photos będą zachowywać się w ten sam sposób, co w domyślnej aplikacji Zdjęcia, a później przeglądane za pośrednictwem chmury fotografie zachowają swoją wyjątkową cechę. Zdjęcia Google wdrożyły tę funkcję już jakiś czas temu, a początku Live Photos sięgają kilka lat wstecz, więc złośliwi mogliby powiedzieć, że Microsoft się solidnie spóźnił, ale lepiej późno niż wcale, prawda?

Microsoft korzysta z LiDAR w iPhone 12 Pro Max

Bo dla równowagi firma z Redmond o wiele sprawniej reaguje na inne nowinki, w tym obecność LiDAR (Light Detection And Ranging) w iPhone 12 Pro i Pro Max, który umożliwia mapowanie otoczenia w 3D dzięki laserom. Jest on także wykorzystywany do łapania ostrości podczas robienia zdjęć w ciemnym otoczeniu, gdzie pozostałe sensory mogą zawodzić.

Aplikacja Seeing AI dla niedowidzących i niewidomych zyskuje wyjątkowe możliwości, które mają pozwalać np. na sprawniejsze przemieszczanie się. W wersji 4.0 aplikacja korzysta z LiDAR-a, dzięki czemu użytkownik telefonu lepiej rozpoznaje otoczenie, a zupełną nowinką jest korzystanie z funkcji dźwięki przestrzennego (spatial audio), by za jego pomocą usłyszeć otoczenie. Jest to oczywiście możliwe tylko w słuchawkach, a rozszerzającą funkcję opcją jest umieszczanie beaconów na konkretnych przedmiotach, by telefon mógł je łatwiej namierzyć.

Telefon korzysta z silnika haptycznego, by informować użytkownika o dystansie dzielącym go od najbliższych obiektów, a główne menu aplikacji zostało przeorganizowane. To właśnie ta wersja aplikacji wprowadza, wśród wielu innych, obsługę polskiego języka, a Microsoft chwali się, że Seeing AI lepiej poradzi sobie teraz z rozpoznawaniem tekstu.