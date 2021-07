Phishing na przykładzie Allegro i OLX. Jak to działa? Jakie są konsekwencje?

Metoda phishingowa

Schemat działania jest następujący. Ofiara wystawia przedmiot (np. telefon komórkowy) na platformie handlowej Allegro lub OLX. Następnie z ofiarą kontaktuje się osoba powiązana z grupą przestępczą oraz wyraża zainteresowanie przedmiotem, proponuje jego nabycie oraz wysyłkę pocztą lub inpostem. Kontakt odbywa się najczęściej za pomocą komunikatora WhatsApp. Ofiara zgadza się na zaproponowane warunki, a następnie otrzymuje od członka grupy przestępczej wiadomość zawierającą wskazówki do dalszego działania.

Poniżej zamieszczam przykładową treść wiadomości:

„Super, wtedy proponuje wybrać inpost, ja dokładnie wytłumaczę jak działa dostawa online. Wchodzę na stronę inpost, wypełniał formularz o dostarczeniu do swojego miasta, informację o nadawcy, opłacam za towar i wszystkie koszty przesyłki. Dostaje osobny link do nadawcy, przekazuję go Państwu, Państwo otrzymujecie pieniądze na swoje konto bankowe i czekacie na kontakt z kurierem, zwykle następuje on w ciągu 24 godzin. Myślę, że nie mam już więcej żadnych szczegółów do dodania. Jeżeli Państwo zgadzają się, to prosiłabym napisać swoje dane: imię, nazwisko, miasto, numer telefonu. Ja wypełnię formularz o dostawie i w ciągu 10 minut wyślę link do nadawcy z otrzymaniem opaty.”

W odpowiedzi na wskazaną wiadomość ofiara przekazuje wymienione wyżej dane osobowe.

W kolejnej wiadomości członek grupy przestępczej przesyła linka do strony phishingowej udającej stronę internetową służby kurierskiej inpost, np.:

https://inpost.pl-getdeliveries.surf/getpay/521643726

Po wejściu na stronę phishingową pojawia się formularz do wypełnienia zawierający okienka do wpisania danych karty płatniczej. Po wpisaniu danych karty pojawiają się dane dotyczące transakcji (nazwa aukcji, dane aukcji) oraz przycisk „odbierz środki”.

Kolejną odmianą strony phishingowej jest strona udająca okienko logowania do bankowości elektronicznej w banku ofiary.

Po naciśnięciu przycisku „odbierz środki” skrypt na stronie phishingowej dokonuje płatności przy użyciu karty płatniczej lub kredytowej ofiary. Jednocześnie ofierze wyświetla się komunikat informujący o problemie technicznym oraz prośba o podanie kodu sms w celu kontynuacji transakcji. Następnie z ofiarą kontaktuje się członek grupy przestępczej oraz prosi o podanie kodu sms w celu przekazania go do pomocy technicznej. Ofiara najczęściej przekazuje kod grupie przestępczej, umożliwiając w ten sposób finalizację transakcji oraz spisanie środków z karty płatniczej lub kredytowej.

W przypadku drugiej odmiany strony phishingowej członek grupy przestępczej otrzymuje dostęp do loginu i hasła ofiary, ofierze zaś wyświetla się komunikat informujący o problemie technicznym oraz prośba o podanie kodu sms w celu kontynuacji transakcji. Następnie z ofiarą kontaktuje się członek grupy przestępczej oraz prosi o podanie kodu sms w celu przekazania go do pomocy technicznej. Ofiara najczęściej przekazuje kod grupie przestępczej, umożliwiając w ten sposób finalizację transakcji oraz dokonanie przelewu na rachunek bankowy.