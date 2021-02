Okulary AR to taka współczesna telewizja 3D. Czy tak samo skończą?

4 lata pracy w PR nauczyły mnie jednego – każde twierdzenie o przyszłości jest uzasadnione, jeżeli tylko służy sprzedaży produktu bądź usługi. Jeżeli więc jakaś firma chce się pozycjonować jako ekspert w dziedzinie nowych technologii biznesowych, to nie tylko mogę wam zagwarantować, że w jej materiałach prasowych i komentarzach eksperckich znajdzie się wzmianka o AR/VR/5G/IoT, ale też – że te rozwiązania będą przedstawiane jako remedium na wszystkie bolączki każdego biznesu – od mechaników i kwiaciarni, po korporacje zatrudniające setki osób. Dlaczego o tym piszę? Ano co jakiś czas w przypadku technologii konsumenckiej pojawia się produkt, który o ile faktycznie wprowadza nowe rozwiązania, to jego możliwości są podobnie marketingowo rozdmuchiwane do tego stopnia, że gdyby zebrać je razem, to rozciągałyby one się od parzenia kawy po wynalezienie lekarstwa na raka.

Kiedyś taką technologią było 3D, które swego czasu było po prostu wszędzie

Pamiętacie rewolucję 3D? Na pewno pamiętacie. Telewizory 3D miały nas zabrać do nowej, nieodkrytej jeszcze rzeczywistości, w której mieliśmy doświadczać filmów w niespotykanej dotąd jakości. To samo w kinach, gdzie 3D miało zapewniać niesamowite doznania wizualne. Tworzono nawet telefony i konsole 3D. Efekt tego, przynajmniej dla mnie, był taki, że dużo osób kuszonych tymi obietnicami kupiło zdecydowanie za drogie odbiorniki TV, na których przez większość czasu oglądała treści w 2D, a kiedy już przyszło co do czego i można było oglądać film 3D, to w dużej mierze było to doświadczenie co najwyżej „przeciętne”. Z tego też względu telewizorów 3D już się nie produkuje. W kinach 3D utrzymało się nieco dłużej, chociaż nie wiem dlaczego. Wiem natomiast, że 3D odcisnęło spore piętno chociażby na kinematografii kina akcji i filmy od 2010 r. zaczęły być kręcone w taki sposób, by zawierać sporo scen „które będą dobrze wyglądać w 3D”. Finalnie nie wyglądały one dobrze ani w 3D, ani w 2D i z rewolucji wyszły nici.