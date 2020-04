Ograniczenia w WhatsApp działają?! Takich efektów się nie spodziewałem, ale…

Wprowadzone kilka tygodni temu ograniczenia w WhatsApp przynoszą efekty - przynajmniej w statystykach.

Nie dalej niż kilka tygodni temu informowałem Was o nowych limitach przekazywania wiadomości w WhatsApp. Prawdopodobnie nie wszystkim przypadły one do gustu — ale powód ich wprowadzenia nie był przypadkowy. Chodziło o zmniejszenie skali siania dezinformacji. Twórcy platformy najwyraźniej wiedzieli co robią — bo już po kilku tygodniach od wprowadzenia nowości chwalą się statystykami które znacznie się poprawiły!