Twórcy powinni cieszyć się, kiedy widzowie sięgają po filmy na smartfonach. Przynajmniej nic ich nie rozprasza

Zobacz też: Hollywood ma rację, Netflix tym razem przesadził. Oglądanie „na spidzie” nie powinno mieć miejsca

Drugi ekran podczas oglądania telewizji: po co sięga się po smartfony, tablety i spółkę?

Według danych Nielsen, agencji zajmującej się badaniem rynku w Stanach Zjednoczonych, aż 71% z widzów sięgających po inne urządzenia robi to w celu wyszukiwania informacji na tematy związane z tym, co oglądają. 41% zaś, bez większego zaskoczenia — stawia na multitasking i rozmowy z rodziną, przyjaciółmi. Rzekomo na temat tego, co właśnie oglądają — ale o ile w wyszukiwanie w sieci rozmaitych treści związanych z aktorami, wątkami czy nawet produktami pojawiającymi się na wizji jestem w stanie uwierzyć, o tyle te rozmowy na temat treści w TV wydają mi się nieco naciągane. Sam jestem doskonałym przykładem na to, że skupianie uwagi na TV dłużej niż 40 minut to naprawdę trudny wyczyn — ale na swoje usprawiedliwienie mam to, że to mój problem od kiedy sięgam pamięcią. Czyli od czasów, gdy o smartfonach nam się nawet nie śniło ;-).