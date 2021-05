Oglądaj z nami polską premierę realme 8 5G

O telefonie wiemy już wszystko. Napędza go wykonany w litografii 7 nm procesor MediaTek Dimensity 700 5G z wbudowanym modemem 5G. Deklarowana maksymalna prędkość transmisji mobilnej to 2,77 Gbps. Do tego smartfon posiada, w zależności od wybranego modelu, 4 lub 6 GB pamięci RAM i 64 GB lub 128 GB pamięci na dane.