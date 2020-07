Microsoft doda wsparcie dla adresów z plusem w Office 365 w trzecim kwartale tego roku. Plus Addresing pozwoli na tworzenie własnych adresów w oparciu o standardowe adresy mejlowe, dodając „+”. Opcja ta dostępna jest już w skrzynkach mejlowych przeróżnych producentów – na przykład na Gmailu.

Adresy mejlowe z plusem już wkrótce w Office 365

Użytkownicy będą mogli tworzyć dowolną liczbę niestandardowych, jednorazowych adresów e-mail. Unikalny tag Microsoft wprowadził już w 2013 roku do Hotmaila. Pozwala on na łatwiejsze rozróżnianie grupy nadawców. Wszystkie wiadomości nadal będą pojawiały się w tej samej, głównej skrzynce odbiorczej. Użytkownicy po dodaniu plusa we własnym zakresie i dla własnych potrzeb uzyskają jasność sytuacji.

Dla tej funkcji chyba zacznę używać Outlooka w Office 365

Microsoft zachęca do używania nowej opcji, zapewniając o jej przydatności. Wyjaśniają funkcję niezaznajomionym z nią użytkownikom w najprostszy sposób. Patrząc na adres z plusem dla kimakers@contoso.com możemy zobaczyć na przykład kimakers+northwind@contoso.com. Dzięki temu jego właścicielka może go użyć do zalogowania do newslettera na stronie Northwind. Portal wyśle mejla na adres z plusem, który będzie kierowany na główną skrzynkę. Dodatkowo możemy ustawić przekierowanie do konkretnego folderu, który będzie zawierał tylko mejle z tej strony, dobierając je właśnie na podstawie nadawcy z plusem. Jeżeli tylko jesteście maniakami porządku lub po prostu dostajecie na co dzień tyle mejli, że lubicie korzystać z każdego wsparcia w ich organizacji, opcja na pewno przypadnie wam do gustu.

Microsoft niedawno dodał do swojej skrzynki opcję idealną dla dużych korporacji, blokując funkcję „odpowiedz wszystkim”, jeśli w ciągu godziny zostanie wysłanych 10 wiadomości tego ypu łącznie do ponad 500 osób. Funkcja blokowana jest na kolejne cztery godziny. Microsoft najwyraźniej chce wprowadzić kilka funkcji, które na pierwszy rzut oka wyglądają na proste drobiazgi, ale w trakcie użytkowania okazują się niezbędnymi opcjami. To jeden ze skutecznych sposobów przyciągania do siebie nowych użytkowników, na czym zależy twórcom każdej usługi. Co będzie następne w drobnych nowościach dla poczty Office 365?

Źródło: TechRadar