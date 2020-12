Pionierem planu głosowego z 30 GB transferu danych do wykorzystania w miesiącu było nju mobile, ale trzeba było na taką paczkę czekać 2 lata. Z czasem pojawiło się kilka bliźniaczych ofert z bonusami za staż, aż w końcu niektórzy operatorzy zdecydowali się od razu na start oferować 30 GB transferu. Oto lista takich ofert.

Oferta a2mobile z 30 GB transferu danych

Zaczynamy alfabetycznie od oferty a2mobile. W ofercie za 29,90 zł możemy korzystać z pełnego nolimit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS, 30 GB transferu danych. Dodatkowo, jeszcze do poziomu zużycia 35 GB włącza się używalny lejek 1 Mb/s. Do tego darmowy transfer na Facebooka czy Messengera, WiFi Calling w aplikacji i rok ważności konta.

Oferta lajt mobile z 30 GB transferu danych

Nieco taniej skorzystacie z tak dużej paczki danych w lajt mobile, bo za 24,99 zł miesięcznie. To również oferta bez zobowiązania, z umowy można zrezygnować z miesięcznym okresem wypowiedzenia. W pakiecie są nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz Bonus Krajowy.

Oferta Lycamobile z 30 GB transferu danych

Najtańszą jednak opcją na 30 GB transferu danych jest Lycamobile, gdzie za 20 zł dostajemy nielimitowane rozmowy i SMS do wszystkich, kumulowanie niewykorzystanego transferu, a w przypadku zamówienia karty SIM online przyznawany jest bonus dodatkowych 5 GB do wykorzystania w miesiącu. Jednak trzeba mieć na uwadze pewne ograniczenia w tej ofercie, Lycamobile nie pozwala na tethering, więc nie użyjecie smartfona jako hotspota.

Oferta Mobile Vikings z 30 GB transferu danych

W Mobile Vikings 30 GB transferu danych kosztuje już 35 zł, w zestawie nolimit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz kumulowanie niewykorzystanego transferu danych.

Oferta Orange z 30 GB transferu danych

W Orange możemy skorzystać z dwóch planów z 30 GB transferu danych. W ofercie na kartę za 30 zł dostajemy 15 GB z pakietu + 15 GB bonusu za doładowanie, dodatkowe 5 GB za doładowanie online. Z kolei w ofercie Orange Flex za 30 zł na start mamy od razu 30 GB transferu z darmowym transferem do serwisów społecznościowych i komunikatorów w ramach usługi Social Pass. Obie oferty zawierają nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS/MMS.

Warto tu dodać, że w ofercie na kartę za dodatkowe 9 zł uzyskamy dostęp do sieci 5G Orange i 40 GB transferu w miesiącu.

Oferta Otvarta z 30 GB transferu danych

Operator Otvarta nieco wybił się z tego trendu i oferuje transfer danych 31 GB do wykorzystania w miesiącu za 28,99 zł. Oprócz nielimitowanych rozmów i wiadomości możemy tu korzystać z pakietu wakacyjnego i z dostępu do sieci 5G Plusa.

Oferta Play z 30 GB transferu danych

W ofercie na kartę w Play, 30 GB transferu dostaniemy obecnie w promocji, ale tylko w przypadku aktywacji pakietu w aplikacji Play24. Przy aktywacji kodem tylko 15 GB. Do tego mamy nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS.

Oferta Plus z 30 GB transferu danych

W Plus na kartę również możemy korzystać z 30 GB transferu w miesiącu – 15 GB przyznawane jest przy aktywacji pakietu i dodatkowe 15 GB z bonusu za doładowanie.

Oferta Premium Mobile z 30 GB transferu danych

Premium mobile 30 GB transferu danych wyceniło na 29,70 zł miesięcznie. W zestawie pełen nolimit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS.

Oferta T-Mobile z 30 GB transferu danych

Oferta na kartę w T-Mobile, to również 15 GB transferu z aktywacji pakietu + 15 GB z bonusu za doładowanie. Dodatkowo w pakiecie z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami dostajemy dostęp do usługi Supernet Video.

Oferta Virgin Mobile z 30 GB transferu danych

Na koniec najnowsza oferta na kartę Virgin Mobile za 30 zł, oprócz 30 GB transferu możemy korzystać w niej z nielimitowanych rozmów do wszystkich i nielimitowanych SMS-ów.

Podsumowanie w tabelce

oferty z 30 GB transferu danych lycamobile lajt mobile otvarta premium mobile a2mobile orange na kartę rozmowy komórkowe nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane rozmowy stacjonarne nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane wiadomości SMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane wiadomości MMS płatne nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane transfer danych 30 GB/35 GB 30 GB 31 GB 30 GB 30 GB 30 GB/35 GB miesięczny koszt 20,00 zł 24,99 zł 28,99 zł 29,70 zł 29,90 zł 30,00 zł

oferty z 30 GB transferu danych orange flex play na kartę plus na kartę t-mobile na kartę virgin mobile mobile vikings rozmowy komórkowe nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane rozmowy stacjonarne nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane wiadomości SMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane wiadomości MMS nielimitowane płatne nielimitowane nielimitowane płatne nielimitowane transfer danych 30 GB 30 GB 30 GB 30 GB 30 GB 30 GB miesięczny koszt 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 35,00 zł

W zasadzie w dwóch tabelkach, tyle się już nazbierało ofert z 30 GB transferu danych w miesiącu. Jest więc w czym wybierać i testować, bo każda z nich to oferta bez zobowiązania, ewentualnie z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Najtaniej wypada w tym zestawieniu oferta Lycamobile, a najdrożej Mobile Vikings, jednak niewielki rozrzut cenowy od 20 zł do 35 zł wydaje się do zaakceptowania w każdej z wymienionych opcji.

