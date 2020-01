Submarki z założenia to taka poczekalnia dla klientów, którzy uciekają od długoterminowych umów abonamentowych od głównych marek, ale też poligon doświadczalny, na którym operatorzy testują przyjęcie różnych wariantów ofert przez swoich klientów i przenoszą je później do głównych ofert.

Dlatego niezwykle poważnie traktuje ten obszar operator Orange, który ma dwie submarki – właśnie Nju mobile i Orange Flex. Podobnie ważna jest dla Plusa submarka Plush, nieco mniej uwagi poświęca Play swoim projektom – Play NEXT czy Red Bull Mobile, a już zupełnie zapomnianą wydaje się submarka Heayh od T-Mobile.

Przyjrzyjmy się zatem, jak aktualnie wyglądają oferty tych submarek w Orange, Play, Plus i T-Mobile. Skupimy się na ofertach na abonament bez zobowiązania z miesięcznym okresem wypowiedzenia, które to w nju mobile wybiera aż 70% klientów. Inni operatorzy nie chwalą się statystykami swoich submarek, więc pozostaje nam bazować tylko na tych od Orange.

Submarki Orange

Nju Mobile

Nju Mobile ma w ofercie abonamentowej trzy plany. Najtańszy za 19 zł miesięcznie skierowany jest dla osób, które tylko rozmawiają, nie wysyłają wiadomości czy nie korzystają z dostępu do sieci. Abonament za 29 zł, to już nielimitowany plan na rozmowy i wiadomości z 10 GB transferu danych, a najdroższy za 39 zł z 20 GB.

We wszystkich planach transfer danych nam się potraja po dwóch latach, czyli odpowiednio do 3 GB, 30 GB i 60 GB, a do każdego możemy dokupić numer dodatkowy za 9 zł, który korzysta z usług na numerze głównym.

Orange Flex

Druga submarka Orange to oferta subskrypcyjna z 4 planami z nielimitowanymi usługami i z transferem danych od 15 GB do 100 GB w cenie od 25 do 80 zł.

Plany w Orange Flex Opłata za plan w okresie rozliczeniowym (miesiąc) 25zł 30zł 50zł 80zł Pakiet GB do wykorzystania w Polsce 15 GB 30 GB 50 GB 100 GB Pakiet GB do wykorzystania w roamingu UE 2,09 GB 2,51 GB 4,18 GB 6,68 GB Połączenia z numerami komórkowymi i stacjonarnymi w Polsce i w roamingu UE bez limitu SMSy, MMSy w Polsce i w roamingu UE bez limitu Social Pass darmowy transfer w kraju do wybranych serwisów społecznościowych

W każdym z planów dostępna jest wliczona w cenę usługa Social Pass z darmowym transferem do wybranych serwisów społecznościowych.

Submarki Play

Red Bull Mobile

Play również ma dwie submarki. Pierwsza, uruchomiona zaraz po nju mobile – Red Bull Mobile z jednym planem bez zobowiązania za 30 zł, który zawiera nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 10 GB transferu danych.

Wyróżnikiem tej oferty są przechodzące gigabajty, których nie wykorzystamy na dwa kolejne miesiące.

Play NEXT

Play NEXT z kolei to kolejna oferta subskrypcyjna, dostępna z poziomu aplikacji mobilnej. Mamy tu jeden nielimitowany w kraju plan za 45 zł (22,50 zł przez pół roku dla przenoszących numer i przez 3 miesiące dla nowych klientów).

Submarki Plus

Plush, to submarka Plusa, która uchodzi za bezpośrednią konkurencję dla nju mobile, ze względu na konstrukcję oferty – drugi i kolejny numer obniża abonament o 5 zł dla każdej karty SIM na koncie i rosnące wraz ze stażem gigabajty transferu danych. Jednak w odróżnieniu od nju, pierwszy plan przeznaczony jest dla osób wysyłających tylko wiadomości za 10 zł miesięcznie. Drugi plan to już pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz 10 GB transferu danych, który podwaja się po dwóch latach do 20 GB, a kosztuje 25 zł miesięcznie.

W planie za 25 zł możemy tu liczyć na darmowy transfer do serwisów społecznościowych oraz dodatkowe 10 GB w miesiącu na korzystanie z YouTube.

Submarki T-Mobile

T-Mobile również ma swoją submarkę Heyah, najstarszą na rynku, ale i jednocześnie najbardziej opuszczoną. Mamy tu dwa plany – za 20 zł z nielimitowymi rozmowami komórkowymi oraz za 30 zł z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami. Jednak transfer na poziomie 3 GB i 5 GB w tej cenie stawia tę ofertę na samym końcu stawki, jeśli chodzi o oferty abonamentowe w submarkach naszych telekomów.

Tabelka z podsumowaniem

W takim zestawieniu nie może zabraknąć podsumowania w tabelce, do której wyciągniemy po jednym najatrakcyjniejszym cenowo i w zawartości planie z każdej submarki.

Najlepsze oferty submarek Nju Mobile Orange Flex Red Bull Mobile Play NEXT Plush Heyah Rozmowy komórkowe nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Rozmowy stacjonarne nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane SMS-y nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane MMS-y nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Transfer danych 10 GB/30 GB po 2 latach 30 GB od razu 10 GB 50 GB 10 GB/20 GB po dwóch latach 5 GB Abonament 29,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 45,00 zł 25,00 zł 30,00 zł

Widać tu wyraźnie, że oferta nju mobile odstaje nadal na tle pozostałych ofert, choć blisko do niej ma oferta Plush, której już naprawdę niewiele brakuje, zwłaszcza w połączeniu z dodatkowym numerem na koncie. Nieźle też wygląda Orange Flex, gdzie z jednej strony dostajemy od razu 30 GB w podobnej cenie, ale dodatkowy numer na koncie za 15 zł wyglada jeszcze troche gorzej w porównaniu z ofertą nju.