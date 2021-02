Średnia opłata za dostęp do internetu stacjonarnego wyniosła w ubiegłym roku 60,8 zł, a najwięcej osób reguluje rachunki w wysokości 11 zł do 50 zł- 52%, z kolei 41% płaci wyższe rachunki – 51 zł do 100 zł. W tym drugim przedziale mieszczą się zapewne osoby, które wykupują w pakietach internet stacjonarny z telewizją i/lub z telefonem komórkowym.