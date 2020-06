Przyznam, że do tego wpisu po trochu zmobilizował mnie też jeden z naszych Czytelników, który usilnie poszukuje oferty na kartę, w której całość doładowania przeznaczana jest na transfer danych, czyli taką prawdziwą dedykowaną ofertę na mobilny internet na kartę.

Rzeczywiście ciężko o taką dedykowaną ofertę u naszych telekomów, u większości z „wielkiej czwórki” GB przyznawane są jako bonus, a kwota doładowania przeznaczana jest na rozmowy i wiadomości, przez co są one dużo droższe – 100 zł za 100 GB, to jest już dużo.

Internet mobilny na kartę w Orange

Zacznijmy od Orange, są u nich wprawdzie dedykowane pakiety internetowe, ale można je aktywować mając aktywny jakiś pakiet głosowy, na przykład Orange free na kartę, no i te pakiety są drogie, w każdej opcji wychodzi 1 GB za złotówkę.

Najdroższy pakiet za 200 zł, ważny jest przez 155 dni i pozwala korzystać w tym czasie z 200 GB transferu danych, co przekłada się na 40 GB miesięcznie za 40 zł. Należy też pamiętać, że podwójne bonusy ważne są, póki ważna będzie promocja „Internet za darmo” czy bonus za doładowanie online.

Kwota

doładowania Standardowy bonus w usłudze „Internet za darmo” Dodatkowy bonus za doładowanie online Suma środków z obu bonusów GB Ważność sumy bonusów GB 5zł 2.5 GB 2.5 GB 5.0 GB 2 dni 10zł 5.0 GB 5.0 GB 10.0 GB 5 dni 25zł 15.0 GB 15.0 GB 30.0 GB 31 dni 30zł 15.0 GB 15.0 GB 30.0 GB 31 dni 40zł 20.0 GB 20.0 GB 40.0 GB 40 dni 50zł 25.0 GB 25.0 GB 50.0 GB 93 dni 100zł 50.0 GB 50.0 GB 100.0 GB 155 dni 200 zł i więcej 100.0 GB 100.0 GB 200.0 GB 155 dni

Dużo lepszą opcją wydaje się tutaj pakiet – „Bez limitu na 365 dni„, w którym dostajemy aż 1 TB transferu danych za 360 zł, ważne przez cały rok. Dzieląc to na miesiące, wychodzi nam 85 GB za 30 zł miesięcznie, czyli dwa razy więcej za 10 zł mniej.

Internet mobilny na kartę w Play

Teraz zobaczmy ofertę Play, który jako jedyny ma dedykowaną ofertę na internet mobilny na kartę. Za 49,00 zł, czyli za 19 zł drożej niż w Orange, mamy dostęp do 100 GB transferu danych w miesiącu z przyzwoitym lejkiem, zapis z regulaminu:

W ramach usługi Miesiąc bez limitu GB (usługa cykliczna), Operator obniża prędkość transmisji danych Użytkownikowi po przekroczeniu 100 GB transmisji danych. W takim przypadku do końca aktywnej usługi szacunkowa maksymalna prędkość transmisji danych wynosi 1 Mb/s w przypadku danych pobieranych, oraz 384 kb/s w przypadku danych wysyłanych.

Pozostaje pytanie, czy za 15 GB więcej, warto co miesiąc dopłacać 19 zł. Z drugiej strony, w Orange musimy wyłożyć od razu sporą sumę pieniędzy 360 zł. Nie mniej i tak, w przypadku internetu mobilnego głównym wyznacznikiem w wyborze danej oferty zawsze będzie zasięg sieci danego operatora w naszej lokalizacji.

Internet mobilny na kartę w Plus

W Plusie z kolei cała kwota doładowania idzie na rozmowy i wiadomości, a takie 100 GB kosztuje aż 200 zł, ważne przez 180 dni. Co się przekłada na 16,6 GB w miesiącu za 33,33 zł miesięcznie.

Plusem w tej ofercie jest opcja z GigaBank, dzięki której niewykorzystane GB nie przepadają i darmowy transfer do serwisów społecznościowych czy komunikatorów.

Internet mobilny na kartę w T-Mobile

W T-Mobile mamy podobne kwoty, a 100 GB zaczyna się również od 200 zł doładowania.

Wiem, że w Plusie bonus GB ważny jest pół roku, w T-Mobile 5 miesięcy, ale takie 100 GB na miesiąc, to już powinien być standardem w ofercie na internet mobilny na kartę. Dlatego uważam, że brakuje u naszych telekomów (oprócz Play i Orange) dedykowanej oferty na internet mobilny na kartę z pakietem minimum 100 GB na 30 dni, w cenie do 50,00 zł.

Internet mobilny na kartę poza „wielką czwórką”

Wyjdźmy jeszcze poza „wielką czwórkę”. W Premium Mobile, Otvarta czy w Lajt Mobile nie ma w ogóle oferty na internet mobilny na kartę, znalazłem takową u operatora Klucz Mobile, która jest nawet lepsza niż Play, bo oprócz 100 GB w miesiącu do wykorzystania w dzień, mamy jeszcze do dyspozycji 200 GB w nocy – nic, tylko włożyć do routera WiFi i korzystać. Pakiet jest złotówkę droższy niż w Play.

Duże pakiety internetu są też w dwóch pakietach głosowych, w pierwszym dostajemy 30 GB na pełnej prędkości i 300 GB z ograniczeniem do 1 Mb/s za 34,99 zł miesięcznie, ale to chyba nie da się komfortowo korzystać z internetu z takim „lejkiem”.

Znalazłem jeszcze ofertę na internet mobilny na kartę w Lycamobile, ale ceny nie zachęcają do polecania, największy pakiet, tylko z 30 GB transferu kosztuje aż 35,00 zł, czyli jeszcze więcej niż złotówka za 1 GB.

Już lepiej wygląda drugi pakiet, za 90 groszy więcej niż w Play dostajemy taki sam pakiet internetu i do tego nielimitowane rozmowy oraz wiadomości.

Na koniec zostawiłem ofertę Aero2, gdzie za 50,00 zł możemy korzystać z 70 GB transferu danych w miesiącu, jednak z ograniczoną prędkością do 5 Mb/s (to już lepiej wygląda niż 1 Mb/s w Klucz Mobile), do oglądania Netflixa powinno się nadać.

Czy internet na kartę w 2020 roku wciąż się opłaca?

To zależy, jeśli mówimy o transferze co najmniej 100 GB w miesiącu, warto się nad tym zastanowić. Tak jest w przypadku Play za 49 zł, nieco gorzej to wygląda w Orange, bo wychodzi to 85 GB w miesiącu, ale za 19 zł taniej. Z kolei w Plusie i T-Mobile, największa paczka danych do wykorzystania w miesiącu, to odpowiednio nieco ponad 16 GB za 33 zł i 40 GB za 50 zł miesięcznie.

Lepiej to wygląda w Klucz Mobile i to zarówno w porównaniu z ofertą Play, jak i Orange, dzięki dodatkowemu pakietowi 200 GB do wykorzystania w nocy.

Niemniej, jeśli porównamy powyższe oferty internetu na kartę z ofertami abonamentowymi, choćby tymi z miesięcznym okresem wypowiedzenia, to znajdziemy w nich dużo lepsze oferty. Wymienię tu tylko wspomnianych już Lajt Mobile, Otvarta czy Premium Mobile, ale też Nju Mobile, Plush czy Virgin Mobile.

Internet na kartę do laptopa – o czym warto pamiętać?

Przede wszystkim o tym, aby sprawdzić zasięg danego operatora w naszej lokalizacji, nad ofertą którego się zastanawiamy. W przypadku operatorów infrastrukturalnych sprawa jest wiadoma, jeśli chodzi o Klucz Mobile, działa on nadajnikach Plusa, podobnie jak Lycamobile.

No i oczywiście warto zastanowić się nad zaopatrzeniem w odpowiedni mobilny router WiFi, do którego będziemy mogli włożyć naszą kartę SIM z internetem mobilnym. Chyba, że chcemy korzystać z niego na smartfonie (w przypadku oferty głosowej), a internet do laptopa udostępnić w postaci hotspota z telefonu, ale to już średnio wygodne rozwiązanie.

Photo: gpointstudio/Depositphotos.