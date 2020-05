Powinno przydać się to tym z Was, którzy korzystacie z oferty telewizyjnej czy internetu stacjonarnego w INEA, UPC, Vectra czy Toya i zechcecie do kompletu dobrać do tego ofertę komórkową.

Oferta komórkowa w UPC

Zaczynamy od bohatera tego wpisu, czyli UPC, który w promocji do końca roku podwyższył limity transferu danych w dwóch planach Comfort oraz VIP.