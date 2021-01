Nowa oferta Fakt Mobile

Zacznijmy od bohatera wpisu i ich nowej oferty na kartę. Pojawiły się w niej trzy nowe plany.

Pierwszy, za 19,95 zł zawiera w sobie nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, 100 SMS-ów oraz 1 GB transferu danych. Drugi pakiet kosztuje już tylko 9 zł i obejmuje 100 minut na rozmowy komórkowe i stacjonarne, 100 SMS-ów i 100 MB transferu danych.

Z kolei trzeci pakiet jest nieco bez sensu, bo kosztuje 19 zł, czyli taniej jedynie o 95 groszy od pierwszego planu, a zawiera tylko nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne.

Niemniej dwa pierwsze pakiety wpisują się idealnie w użytkowników zwykłych telefonów, sprawdźmy więc jak wyglądają na tle innych ofert na rynku. Skupimy się tu tylko na planach ważnych przez miesiąc z max 2 GB transferu danych.

Najtańsze oferty głosowe do 10 zł

W tym przedziale cenowym niewiele jest już ofert. Prócz wspomnianego nowego pakietu w Fakt Mobile za 9 zł, znalazłem jeszcze dwa inne.

W Virgin Mobile w ofercie na kartę za 9 zł możemy korzystać przez miesiąc z 1 GB transferu danych, 300 SMS-ów oraz 300 minut na rozmowy komórkowe i stacjonarne. Tak więc to lepsza oferta od Fakt Mobile, a obaj operatorzy korzystają z zasięgu sieci Play.

Jednak najtańszą ofertą w tym przedziale cenowym jest oferta bez zobowiązania w Otvarta (zasięg sieci Plus). Za 7,99 zł możemy korzystać z 60 minut na rozmowy komórkowe i stacjonarne i z 2 GB transferu danych. Wiadomości SMS/MMS płatne.

Najtańsze oferty głosowe do 10 zł Fakt Mobile na kartę Virgin Mobile na kartę Otvarta Rozmowy komórkowe i stacjonarne 100 minut 300 minut 60 minut Wiadomości SMS 100 SMS-ów 300 SMS-ów płatne Wiadomości MMS płatne płatne płatne Transfer danych 100 MB 1 GB 2 GB Abonament 9,00zł 9,00zł 7,99zł

Najtańsze oferty głosowe do 20 zł

W Lajt Mobile (zasięg sieci Plus) za 15,99 zł w ofercie na kartę No Limit All S, dostępne są nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 1 GB transferu danych, czyli prawie 4 zł taniej niż w Fakt Mobile obecnie, a z atrakcyjniejszą zawartością.

W ofercie bez zobowiązania w Virgin Mobile jest jeszcze tańszy pakiet za 15 zł, również zawiera 1 GB transferu danych, nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS, ale płatne MMS-y. W przypadku, gdy w ogóle nie korzystamy z transferu danych na telefonie zapłacimy tu tylko 14 zł miesięcznie.

Ostatni z operatorów w tym segmencie to Red Bull Mobile na kartę, gdzie za 19 zł dostajemy pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz 1 GB transferu danych.

Najtańsze oferty głosowe do 20 zł Fakt Mobile na kartę Lajt Mobile na kartę Virgin Mobile Red Bull Mobile na kartę Rozmowy komórkowe i stacjonarne nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości SMS 100 SMS-ów nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości MMS płatne nielimitowane płatne nielimitowane Transfer danych 1 GB 1 GB 1 GB 1 GB Abonament 19,95zł 15,99zł 15,00zł 19,00zł

Tak więc najlepszą ofertą do 10 zł będzie tu Virgin Mobile na kartę, z kolei w opcji do 20 zł najkorzystniej prezentuje się oferta Lajt Mobile na kartę.

Warto tu na koniec wspomnieć, że w tym przedziale cenowym mieszczą się też użytkownicy smartfonów. Za maksymalnie 20 zł mają swoje oferty Lajt Mobile, Otvarta, Lycamobile, Mobile Vikings, Virgin Mobile, a2mobile czy Klucz Mobile z transferem danych od 4 GB do 10 GB, a w przypadku Lycamobile nawet 35 GB. Przy czym ten ostatni operator ma w tym planie aktualnie promocję – przez pół roku za połowę ceny, a więc za 10 zł.