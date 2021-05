5G w ofercie na kartę w Plusie

W ofercie na kartę w Plusie z nowej technologii 5G mogli korzystać klienci we wszystkich pakietach do końca marca tego roku. Dziś operator poinformował, że promocja ta przedłużona została do końca lipca 2021 roku, po tej dacie dostęp do 5G zostanie w nich wyłączony, prócz nowego dedykowanego 5G planu za 40 zł.

Od wtorku 1 czerwca przedłużona zostaje możliwość korzystania z sieci 5G Plusa przez użytkowników ofert „na kartę”. W ramach promocji „Internet 5G od Plusa na Kartę” mają oni nadal bezpłatny dostęp do transmisji danych w technologii 5G, a żeby z tego skorzystać konieczne jest jedynie posiadanie odpowiedniego sprzętu oraz przebywanie w zasięgu sieci 5G Plusa. Promocja trwa do 31 lipca i po tym terminie zostanie wyłączona, a z 5G będzie można korzystać tylko w pakiecie „Bez Limitu i 20 GB 5G”.

Nowy pakiet „Bez Limitu i 20 GB 5G” zawiera nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz pakiet danych 20 GB transferu w miesiącu. Doliczając do tego bonus w postaci doładowania konta kwotą 40 zł limit transferu na pełnej prędkości rośnie do 35 GB. Można to rozdzielić na dwa doładowania – za 30 zł i 10 zł, w ten sposób można łączną liczbę GB powiększyć do 39 GB w miesiącu. Jest też opcja pojedynczego doładowania kwotą 50 zł, wówczas uzyskamy automatycznie dostęp do 5G z limitem transferu danych 45 GB w miesiącu.

Pakiet „Bez limitu i 20 GB 5G” można włączyć krótkim kodem *136*11*9203# zatwierdzonym przyciskiem „zadzwoń” lub aktywować telefonicznie przez kontakt z Działem Obsługi Klienta lub przez zalogowanie do aplikacji Mobilny Plus Online.

