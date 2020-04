Jeżeli nie streaming, to co? Mój wybór TOP 3 odtwarzaczy muzyki na Androida

Szczerze? Pomimo tego, że po raz pierwszy zainstalowałem ten program w 2011 roku (sic!) to od tamtej pory nie znalazłem aplikacji, która pod kątem słuchania muzyki odpowiadałaby mi bardziej niż Rocket Player. Od tamtego czasu przeszedł co prawda drobne zmiany i z darmowego odtwarzacza stał się płatny (wersja darmowa nie ma części funkcji), ale w dalszym ciągu uwielbiam z niego korzystać i patrząc na rynek – ciężko mi będzie się przekonać do czego innego. Być może dlatego, że ten program skupia się na tym, co ma robić najlepiej – odtwarzanie muzyki. Odtwarzacz jest czytelny, posiada interfejs świetnie dopasowany do przeglądania dużych (20+ albumów) dyskografii oraz rozbudowane (choć nie tak zaawansowane jak w Poweramp) opcje personalizacji dzięki darmowym skórkom. Nie mogę też nie pochwalić jego 20 zakresowego equalizera, w którym możemy przypisać osobne ustawienia do każdego albumu. Program pozwala oczywiście tworzyć playlisty, słuchać podcastów, scrobblować odtwarzane kawałki czy też oglądać wideo. Moim zdaniem – choć nie jest to najbardziej rozbudowany odtwarzacz, to dzięki byciu „user friendly” jest to dla mnie najlepsza z możliwych opcji. Chociaż kosztuje 20 zł – zdecydowanie warto!

Plusy:

(moim zdaniem) najładniejszy odtwarzacz

przejrzysty i funkcjonalny interfejs

zaawansowane opcje personalizacji

Minusy:

cena (2 zł droższy niż Poweramp)

Z jakich odtwarzaczy korzystacie?

Jak zapewne widzicie – o wyborze aplikacji nie decydowało to, jak bardzo jest zaawansowana oraz jak wiele możliwości oferuje, ale to, jak przyjemnie mi się z niej korzysta. To właśnie ten czynnik przywiązał mnie do Rocket Playera. Mam przy tym świadomość, że każdy ma w tym temacie swoje zdanie. Dlatego też chętnie poznam wasze argumenty. Który odtwarzacz jest według was najlepszy?