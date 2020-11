Do oferty T-Mobile trafiają odnowione iPhone’y. Co trzeba o nich wiedzieć?

— czytamy w oficjalnej wiadomości prasowej. Myślę że dla użytkowników ceniących sobie wygodę i na pierwszym miejscu stawiających ekologię może to być niezwykle kusząca oferta. Jeden rachunek do opłacenia, a do tego stary-nowy smartfon. Nie ma się jednak co oszukiwać: na tę chwilę najnowszym ze smartfonów jest model który debiutował ponad trzy lata temu. iPhone 8 wciąż działa szybko i trudno mi się do czegokolwiek przyczepić, ale nie jest to opcja dla technologicznych pasjonatów, którzy co rusz gonią za nowościami. Szczegóły związane z nową ofertą znajdziecie tutaj: https://www.t-mobile.pl/c/oferta-specjalna/odnowiony-iphone

Źródło: informacja prasowa