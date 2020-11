Inteligentny odkurzacz za 649 zł od jutra w Lidlu. Sprawdziliśmy SILVERCREST SSRA1

Cena odkurzacza Silvercrest SSRA1 to 649 zł. To około 200 zł więcej, niż za testowany przeze mnie wcześniej model HYKKER-a z Biedronki i różnica pomiędzy obydwoma zestawami jest od razu zauważalna, a także w jakości wykonania samego odkurzacza. Dodatkowo, zauważyłem, że skuteczność odkurzania Silvercrest SSRA1 jest większa i może powoli aspirować do tego, co oferują droższe modele na rynku. To, czego brakuje, to możliwość mapowania pomieszczeń, by odkurzać mógł w krótszym czasie, bez zbędnego przemieszczania się, posprzątać konkretny obszar. Nie mniej, jeśli nie chcecie wydawać blisko lub powyżej 1 tysiąca złotych na odkurzacz inteligentny, to propozycja Lidla może być czymś dla Was.