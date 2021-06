Odkurza, mopuje i dezynfekuje podłogę promieniami UV. Oto Viomi Alpha UV (S9)

Sam robot ma okrągłą, spłaszczoną obudowę – zupełnie jak zdecydowana większość przedstawicieli tej kategorii. Wykonano ją z błyszczącego tworzywa sztucznego. Niebieskie akcenty dodają całości nieco szyku i elegancji. Wieżyczkę z laserowymi sensorami mapującymi otoczenie (ich zasięg to nawet 8 metrów!) umieszczono w centralnym punkcie konstrukcji. Zaraz obok mamy też dwa przyciski fizyczne – power oraz home. Całość mierzy zaledwie 9 cm wysokości, więc Viomi Alpha UV (S9) z powodzeniem sprząta pod szafkami i fotelami, gdzie często gromadzi się najwięcej kurzu.

Viomi Alpha UV (S9) charakteryzuje się mocą ssącą na poziomie 2700 Pa i to daje się odczuć, bo odkurzacz znakomicie radzi sobie nie tylko z podłogami ale też stosunkowo wysokimi dywanami. U mnie musiał uporać się z trzema dość dużymi z juty i sizalu – wyszedł z tego starcia obronną ręką. Kółka są dość duże, przez co mogą sobie radzić z przeszkodami o wysokości nawet 2 cm. Viomi Alpha UV (S9)niestraszne zatem progi.









Silnik nie jest szczególnie głośny, a jeżeli odczujemy pewien dyskomfort – możemy aktywować tryb cichy, w którym odkurzacz jest naprawdę dyskretny. Jak już wspomniałem, robot posiada system laserowego skanowania i mapowania LDS2.0 AI, dzięki czemu niezwykle płynnie porusza się po mieszkaniu.

Za funkcję mopowania odpowiada dedykowany moduł, który dozuje ciśnienie w optymalny sposób. Możemy to zresztą kontrolować z poziomu aplikacji, wskazując jak dużo wody ma być używane. Zbiorniczek (to rozwiązanie 2 w 1 – połączone z osobnym zbiornikiem na kurz 300 ml) ma pojemność 250 ml, co powinno wystarczyć na 250 m2 mopowania. Ale tutaj oczywiście wiele zależy od naszych ustawień.

Samo mopowanie jest efektywne – szczególnie na płaskich powierzchniach pozbawionych nierówności. Najmniej uwagi wymagają oczywiście jednorazowe szmatki, które otrzymujemy w zestawie. W przypadku przystawki wielokrotnego użytku musimy pamiętać o tym, żeby regularnie ją czyścić.

Wbudowana bateria ma pojemność 5200 mAh co ma wystarczać na 3,6 godz. pracy lub 320 m2 odkurzonej powierzchni. Rzeczywisty wynik powinien być bardzo zbliżony do tego deklarowanego przez producenta. Powierzchnia, którą robot sprzątał u mnie to ok. 56 m2, do czego zużywał ledwie 20-25 proc. swojej baterii.