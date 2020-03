Oprócz wiosennej wyprzedaży na GOG, gdzie można wyrwać wiele fajnych gier w równie fajnych cenach, dostaliśmy też miłą niespodziankę w postaci wiosennego, wiedźmińskiego prezentu.

The Witcher Goodies Collection to paczka, w której skład wchodzi zestaw cyfrowych gadżetów z popularnej serii. Dostajemy cyfrowe dokumenty, mapy, artbooki, wywiady, ścieżki dźwiękowe czy koncert muzyki z Wiedźmina. Trochę tego jest – paczka wylądowała już u mnie w bibliotece, więc podrzucam kompletną listę produktów, które w niej znajdziecie:

The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition – goodie pack 4300 MB

Thronebreaker: The Witcher Tales – goodie pack 2600 MB

The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition – bonus pack (Polish) 1340 MB

The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition – bonus pack (French) 1300 MB

The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition – bonus pack (Spanish) 542 MB

The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition – bonus pack (Italian) 539 MB

The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition – bonus pack (Russian) 770 MB

The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition – bonus pack (German) 1300 MB

The Witcher: Enhanced Edition – goodie pack (1) 3200 MB

The Witcher: Enhanced Edition – goodie pack (2) 1400 MB

The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition – goodie pack (1) 2400 MB

The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition – goodie pack (2) 2200 MB

Video Game Show — The Witcher 3: Wild Hunt concert (720p) 1400 MB

Video Game Show — The Witcher 3: Wild Hunt concert (dvd) 675 MB

Video Game Show — The Witcher 3: Wild Hunt concert (1080p) 2900 MB

Video Game Show — The Witcher 3: Wild Hunt concert (4K) 19700 MB

Jeśli jesteście zainteresowani, musicie się pospieszyć. Paczka będzie dostępna za darmo jeszcze tylko przez do jutra, środy 18 marca do godziny 15:00. Zestaw do odkliknięcia znajdziecie pod tym linkiem. U mnie wskakiwał do biblioteki przez kilka minut, ale ostatecznie się w niej pojawił

źródło