Od teraz nie zgubisz już żadnego urządzenia Samsunga

Muszę wam się do czegoś przyznać – nigdy nie udało mi się zgubić mojego smartfona czy słuchawek. Po prostu już jakoś tak mam, że jeżeli wiem, że coś kosztowało mnie sporo pieniędzy, to staram się o to dbać, a przynajmniej uważać na to do tego stopnia, by zawsze wiedzieć gdzie to jest. Jak się jednak okazuje, wiele osób nie podziela mojego podejścia. Jak widać, gubienie telefonu jest na tyle częstym procederem, że Samsung zdecydował się poświęcić zasoby i środki na stworzenie zupełnie nowej aplikacji do szukania zagubionych urządzeń. Co ciekawe – od teraz będzie można je znaleźć nawet jeżeli będą one offline.

Jak działa Samsung SmartThings Find?

Samsung SmartThings Find to nowa aplikacja Samsunga, pozwalająca na odszukiwanie urządzeń tej firmy. Działa ona z każdym smartfonem i tabletem Koreańczyków wyposażonym w Androida 8 i nowszego, Galaxy Buds Plus, Galaxy Buds Live a także ze smartzegarkami z systemem Tizen 5.5 bądź nowszym. Według Samsunga, aplikacja będzie najpierw próbowała skontaktować się z urządzeniami przez internet. Jeżeli to się nie uda, ponieważ telefon bądź zegarek będą offline, ponowi próbę przez Bluetooth. Wszystkie kompatybilne urządzenia, jeżeli nie będą podłączone do sieci przez pół godziny, zaczną emitować sygnały Bluetooth Low Energy. Sygnał ten może zostać wychwycony przez aplikację, która następnie poinformuje w komunikacje zwrotnym dane urządzenie, że powinno przesłać informację o swojej lokalizacji.