Wraz z wejściem w życie „Pakietu VAT dla e-commerce” na terenie całej Unii Europejskiej od 1 lipca 2021 roku, ma się to zmienić z uwagi na to, że jak pisze Poczta Polska w swoim komunikacie, podatki będą nakładane na wszystkie przesyłki spoza UE, również te o niskiej wartości.

Tzw. „pakiet VAT dla e-commerce” oznacza, że operatorzy pocztowi w Unii Europejskiej będą jednocześnie pełnić funkcję podmiotu, który zgłasza towary – w procedurze celnej importowej – umieszczone w przesyłkach pocztowych, a zakupione poza Unią Europejską. Przy czym podatek będzie nakładany na wszystkie towary, nawet te o niskiej wartości. Powoduje to m.in. konieczność stworzenia efektywnego systemu IT do obsługi przesyłek połączonego z państwowym systemem celno-podatkowym.