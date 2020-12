Jaki produkt najbardziej zaskoczył mnie w 2020 roku? Oczyszczacz powietrz Samsung

Z poziomu samej aplikacji możemy wybrać tryb pracy urządzenia, zaprogramować harmonogram zgodnie z którym ma działać oraz uruchomić tryb powitalny. W tym ostatnim aplikacja w oparciu o nasze położenie będzie uruchamiała oczyszczacz w momencie, gdy będziemy zbliżać się do domu. Poza tym mamy wgląd do wyników pomiarów stężenia pyłów zawieszonych PM 2.5, PM 10 oraz gazu.

Na koniec dwie ciekawostki. Po pierwsze żaden palacz e-papierosów wam nie umknie. Wystarczy, że ktoś weźmie małego buszka w okolicach urządzenia, a dostanie ono istnego szału. Wskaźniki pyłów zawieszonych wskakują na poziom 999. Druga to kształt oczyszczacza powietrza Samsung. Pozwala na zwiększenie wydajności urządzenia po przez postawienie dwóch urządzeń jedno na drugim (dwa to max). Tworzymy wtedy sporych rozmiarów wierzę, ale niestety nie miałem okazji przetestować go w takim zestawieniu.

Czy bym to kupił?

No i czas na kluczowe pytanie. To do czego przekonał mnie produkt Samsung to to, że oczyszczacz powietrza w domu ma sens i powoli zaczynam sprawdzać co ciekawego jest na rynku. Rozważam różne opcje wliczając w to oczyszczacz z nawilżaczem w jednym. Jak się pewnie już domyślacie, AX47 nie zamierzam kupować. No cóż, póki co uważam, że cena jest trochę zaporowa. 3000 zł to naprawdę spora sumka i wydaje mi się, że jestem w stanie kupić coś równie wydajnego za dużo mniejsze pieniądze. Nie zmienia to faktu, że jeśli miałbym taką kasę właśnie na tego typu urządzenia, to ten model byłby na szczycie listy moich opcji.

AX47 to bardzo dobry produkt, który dobrze wygląda. Pracuje cicho i wydajnie, nie rzuca się w oczy i jest naprawdę prosty.