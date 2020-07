Obróbka zdjęć w pigułce – wszystko co warto wiedzieć na start

Nim przejdziemy do edycji, zadbajmy o podstawy

Najlepszy aparat to ten, który masz w kieszeni

Fotografia to nie tylko lustrzanki z matrycami Full Frame lub Medium Format, lecz także uniwersalne urządzenia, które każdy z nas ma w kieszeni – smartfony. Porządny sprzęt przeznaczony dla fotografów jest niezastąpiony w przeróżnych sytuacjach, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by swoją przygodę z fotografią rozpocząć ze smartfonem w dłoni. W końcu nie bez powodu mówi się, że najlepszy aparat to ten, który ma się w kieszeni, prawda? Niezmienny pozostaje jednak inny aspekt sprzętu, a mianowicie, znajomość jego możliwości oraz ograniczeń (a tych w przypadku smartfonów jest wiele)

Postaw na zapis, który da Ci elastyczność i wygodę edycji

Między uchwyceniem danej chwili na cyfrowej kliszy, a pokazaniem zdjęcia innym osobom mają miejsce różnorodne procesy.

W zależności od wybranego sposobu zapisu obrazu, możemy otrzymać zdjęcie zapisane w jednym z formatów stratnych (JPEG lub HEIC) lub w postaci pliku RAW (np. .DNG).

W pierwszym przypadku smartfon sczytuje dane z matrycy i przetwarza je zgodnie z wytycznymi producenta, by następnie zapisać je w postaci gotowego zdjęcia. Proces ten wspierają liczne zaawansowane rozwiązania pokroju Smart HDR, Deep Fusion i inne. Zapis stratny ma liczne zalety w postaci niewielkiego rozmiaru pliku oraz niewątpliwej wygody, jednak odbywa się to kosztem utraty informacji, które są odrzucane w procesie kompresji. Ten brak informacji prowadzi do powstania licznych niepożądanych defektów i braku elastyczności podczas próby wydobycia szczegółów z jasnych i ciemnych partii zdjęcia, czy szeroko pojętej pracy z kolorem.

W drugim przypadku dane z matrycy są sczytywane i zapisywane w postaci nieprzetworzonych informacji, które możemy przetworzyć samodzielnie w programach pokroju DarkRoom, Lightroom, czy RawTherapee.

Sprawdź również: Oto najlepsze darmowe programy do obróbki zdjęć

Pliki RAW zajmują wiele miejsca, jednak oddają w ręce użytkownika pełną kontrolę nad edycją danych, co pozwala na elastyczną pracę i wygodę, która będzie nieocenionym atutem w osiągnięciu satysfakcjonujących efektów. Pozwoli nam bowiem na uratowanie nie jednego zdjęcia oraz uniknięcie niedociągnięć przetwarzania zdjęć, jakie zastosował producent sprzętu (konkretne przykłady znajdziecie w osobnym tekście poświęconym tym dwóm sposobom zapisu zdjęć).

[…] bo wiedza to do potęgi klucz

Dobry sprzęt pozwala na większą swobodę i otwiera drzwi, za którymi skrywają się nowe możliwości, jednak nie rekompensuje braku wiedzy i umiejętności użytkownika. Właściwe ustawienie ekspozycji, przemyślana kompozycja i właściwy balans elementów w kadrze, zabawa planami i inne podstawy pozwalają na uchwycenie danej chwili, bądź widoku, który zachwycił nas w sposób, który zachwyci także innych. Obecnie wiedza ta jest powszechnie dostępna, więc wystarczy nieco wolnego czasu i chęci. Krótką serię poruszającą podstawy fotografii znajdziecie na AntyWeb, a link do pierwszej części znajdziecie tuż poniżej.

Gdy cyfrowe klisze są gotowe, pora przejść do ich wywołania, czyli edycji (przy założeniu, że są to zdjęcia RAW rzecz jasna).

Właściwy monitor jest nie bez znaczenia

Drobna zmiana może robić dużą różnicę. Dlatego profesjonalni fotografowie, a zwłaszcza osoby odpowiedzialne za pracę z kolorem (np. color-grading materiału wideo) sięgają po właściwy monitor. Obecne aparaty pozwalają na pstrykanie zdjęć nawet w 16-bitowym zapisie i w bardzo szerokiej przestrzeni barwowej, więc monitor zdolny do precyzyjnego wyświetlenia tych kolorów jest bardzo istotny. Do rozważenia są różne parametry, takie jak: jasność, pokrycie przestrzeni sRGB, DCI-P3, Adobe RGB. Bardzo istotna jest również kalibracja, która pozwala na reprodukcję wszelkich barw z zachowaniem najwyższej precyzji.

Podobnie, jak dobry program

Mogłoby się wydawać, że wybór programu/aplikacji do obróbki zdjęć to dość prosta sprawa, jednak nic bardziej mylnego. Wiele z nich oferuje pozornie te same narzędzia i możliwości, jednak dają one różne efekty, np. dwa programy mogą oferować wsparcie dla plików RAW, ale jeden radzi sobie znacznie lepiej z wydobywaniem detali z prześwietlonych fragmentów niż ten drugi. Wśród płatnych programów warto przyjrzeć się klasycznemu wręcz zestawowi Lightroom + Photoshop, jeśli jednak nie chcemy wydawać pieniędzy (ani piracić) możemy sięgnąć po darmowe zamienniki typu DarkRook/RawTherapee + GIMP. Osoby zainteresowane darmowymi programami i aplikacji na Windowsa, Androida i iOS-a, to zachęcam do sprawdzenia tekstu, pt. „Oto najlepsze darmowe programy do obróbki zdjęć„, w którym znajdziecie nie tylko prostą listę programów/aplikacji, ale także opisy i krótki przewodnik po ich możliwościach.

Magia dzieje się w postprodukcji

Nawet najlepsze od strony technicznej zdjęcie nie zachwyci, jeśli nie idzie to w parze z odpowiednią edycją, która pozwala na dostosowanie każdego aspektu zdjęcia tak, by zrobiło możliwie najlepsze wrażenie.

Podstawowe parametry omówimy sobie na przykładzie programu Adobe Lightroom, jednak są one podobne także w innych programach, a nawet aplikacjach na smartfony.

Edycja zdjęć odbywa się przede wszystkim w panelu DEVELOP, w którym znajdziemy kilka kategorii ustawień. Pierwszą z nich jest BASICS, gdzie dostosujemy ekspozycję, nadamy obrazowi szczyptę kontrastu, wydobędziemy detale z jasnych i ciemnych partii, czy ożywimy wyprane kolory.