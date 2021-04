Przez ten obiektyw boję się pyłków kurzu na smartfonach. Co potrafi Sony FE 90 mm F2.8 Macro G OSS?

Korpus obiektywu zbudowano z metalu, co przekłada się nie tylko na jego wagę, ale również wytrzymałość i jakość wykonania. Ewidentnie czuć w dłoniach, że to sprzęt z wyższej półki i Sony nie oszczędzało na materiałach. Na korpusie znalazło się miejsce na przełączniki zakresu pracy autofocusa – FULL, od 0,5 m do nieskończoności oraz od 0,28 m do 0,5 m. Jest tu też przełącznik stabilizacji oraz duży przycisk blokady ostrości. Miłośnicy ręcznego ostrzenia na pewno docenią wielkość pierścienia (38 mm), mnie bardzo przypadł do gustu jego ruch. Stawia odpowiedni opór, jednocześnie nie wymaga wkładania siły. Dość ciekawie rozwiązano przełącznik między manualnym a automatycznym ostrzeniem – należy przesunąć pierścień do przodu lub do tyłu, co też jest oczywiście odczytywane przez oprogramowanie aparatu. Mimo ustawienia ostrzenia na auto z poziomu pierścienia, wciąż można przejść do trybu manualnego w samym aparacie, co daje większe możliwości ustawiania ostrości, nie działa to jednak oczywiście w drugą stronę. Wewnątrz korpusu znajdziemy 15 soczewek ustawionych w 11 grupach, przysłonę możemy natomiast domknąć maksymalnie do wartości f/22. Wbudowana stabilizacja działa dobrze choć szybko nauczyłem się, że mimo to przy dużych zbliżeniach wciąż można zrobić poruszone zdjęcie – jednak, jak ze wszystkim, to kwestia wyczucia i opanowania obiektywu.