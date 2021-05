Kamil Szwarbuła: Oczywiście nie mam takiej pewności, trzeba byłoby o to zapytać samych producentów. Wiem natomiast, że sytuacja na rynku, a w szczególności ład podatkowy, nie pozostaje bez wpływu na ceny.

To nie jest tak, że jeżeli wartość krzemu czy miedzi pójdzie do góry, to producent komponentów komputerowych wspaniałomyślnie stwierdzi, że dla dobra klientów weźmie tę różnicę na siebie. Albo zapłaci większe podatki i wrzuci je w swoje koszty, żeby tylko klient był zadowolony. To tak nie zadziała.

Moim zdaniem wpłynie to po prostu na inne decyzje zakupowe klientów. Uważam, że Kowalska czy Nowak anno domini 2021 potrafią robić zakupy w internecie i – tak jak Pan redaktor – potrafi znaleźć najkorzystniejszą ofertę w sieci. Podejrzewam jednak, że już niedługo żadna najlepsza oferta nie będzie pochodzić z Polski.

Grzegorz Ułan: No dobrze, a nie obawiacie się w związku z tym, że konsumenci częściej zaczną wybierać zakupy w zagranicznym sklepach? U naszych zachodnich sąsiadów mimo obowiązującej już opłaty reprograficznej ceny wielu urządzeń są tańsze niż nawet obecne w polskich sklepach.

Kamil Szwarbuła: Dokładnie tak będzie. Ludzie zaczną robić zakupy zagranicą, tam gdzie opłaty reprograficznej nie ma wcale, lub jest minimalna. Już teraz są niemieckie sklepy, które oferują darmową dostawę do Polski. Na razie w większości przypadków jednak wygrywamy z nimi ceną, ale nie wiadomo czy tak będzie od przyszłego roku.

Niemcy tak w ogóle to jest dobry przypadek do analizy. Zacznijmy od tego, że pod względem ludności jest to kraj dwa razy większy od Polski i zdecydowanie bardziej zamożny. Rynek e-commerce jest tam mniej więcej cztery razy większy od polskiego. Jest też kompletnie inny system podatkowy. To wszystko pozwala prowadzić zupełnie odmienną politykę cenową jeśli chodzi o urządzenia elektroniczne.

Tam opłata reprograficzna wynosi 0,78 procent. Pięć razy mniej niż w polskiej propozycji. W 2016 roku Apple i Samsung podnieśli ceny swoich smartfonów o 5-7 euro, mówiąc wprost, że są to pieniądze, które będą przekazywane twórcom. Nie widzę przesłanek, żeby w Polsce, w przypadku urządzeń objętych opłatą reprograficzną, cena miałaby nie wzrosnąć proporcjonalnie o proponowane 4 procent.

Kupując elektronikę raczej nie zakładamy, że ona się popsuje i nie bierzemy pod uwagę ewentualnych problemów z potencjalnym serwisowaniem. Klient będzie wolał dłużej poczekać na dostawę, ale dzięki temu będzie mógł zaoszczędzić kilkaset złotych. Dlatego właśnie zacznie szukać tańszych opcji zagranicą.

To w mojej opinii dojedzie polskich dystrybutorów i sprzedawców sprzętów elektronicznych. My naprawdę chcemy sprzedawać jak najwięcej towarów w jak najlepszych cenach. Jesteśmy sklepem, z tego żyjemy. Mam jednak obawy, że po wprowadzeniu opłaty reprograficznej w obecnie proponowanej formule, nie będziemy w stanie być konkurencyjnymi na rynku.

Grzegorz Ułan: Na koniec mam może takie trochę przewrotne pytanie. Wspominał Pan, że dziś w Polsce już nikt nie korzysta z nielegalnych źródeł, nie ściąga muzyki, filmów czy e-booków i większość z nas korzysta z Netfliksa, Spotify czy Legimi – statystyki korzystania z tych serwisów nie są jednak tak optymistyczne, jak zdają się nam wmawiać teraz producenci i dystrybutorzy w swojej komunikacji.

Naprawdę Pan myśli, że już tak dobrze jest w Polsce, że piractwo na dobre się skończyło?

Kamil Szwarbuła: Nie mogę jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, bo za chwilę Pan redaktor przytoczy mi przykład jakiegoś Jana Iksińskiego z miejscowości Kolonia Zawada, który ma na swoim komputerze nielegalne pliki. A tak zupełnie na poważnie. Na pewno są jeszcze takie osoby, ale moim zdaniem to są jednostki.

Jednak moim zdaniem większość ludzi woli sobie ułatwiać życie, a nie utrudniać. Łatwiej jest znaleźć dzieło w streamingu niż szukać po necie i ściągać nielegalne wersje. Jest też pewnie spora grupa ludzi – obstawiam głównie seniorów – którzy telefonów używają tylko do rozmów, muzyki słuchają z radia, a telewizor służy tylko do oglądania telewizji naziemnej. Oni też będą musieli się dołożyć do opłaty za dzieła, które nigdy nie znajdą się na ich urządzeniach.

Grzegorz Ułan: Dziękuję za rozmowę.

Stock Image from Depositphotos.