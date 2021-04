nVidii trudna wojna z kryptogórnikami. Co przyniesie 2 runda?

Szaleństwo z kryptowalutami trwa sobie w najlepsze, co ciągle najbardziej odbija się na rynku ukochanych przez górników kart graficznych. Z jednej strony jest to dla producentów komfortowa, co wyprodukują, to się sprzeda, ale zrywa się jednocześnie kontakt z graczami, których to wszystko zaczyna coraz bardziej frustrować. Walkę z tym procederem próbuje podjąć nVidia, ale na razie wychodzi jej to średnio. Jest jednak szansa, że w końcu uda im się coś zmienić.