Nowe układy mają być nie tylko wydajniejsze, ale również oszczędniejsze między innymi dzięki technologii Dynamic Boost 2.0, która lepiej zarządza energią między CPU, GPU oraz pamięcią GPU, wszystko dzięki sztucznej inteligencji. Uzupełnieniem będzie natomiast technologia WhisperMode 2.0, która powinna zapewnić również cichszą prace notebooków. O tym przekonamy się jednak dopiero po pierwszych testach.

NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB

Dostępność kart graficznych NVIDIA z serii RTX 3000 pozostawia wiele do życzenia. Firma obiecała podczas prezentacji na CES ponownie zrobić wszystko, aby sytuacja w najbliższym czasie uległa poprawie. Miejmy nadzieje, że tak faktycznie się stanie, choć patrząc na to, że na GeForce RTX 3060 12 GB musimy poczekać do końca lutego, to nie wygląda to dobrze. Nowy model będzie nieco wydajniejszy od RTX 2060, ale za to zaoferuje znacznie więcej pamięci, co pewnie będzie miało znaczenie w nowszych grach i przy wyższej rozdzielczości. Najważniejsza jest jednak cena, 329 USD, to w przeliczeniu i po dodaniu podatku około 1550 PLN, co powinno być całkiem atrakcyjną propozycją.