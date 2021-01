NVIDIA GeForce to nie tylko karta graficzna, to kopalnia nowoczesnych technologii

NVIDIA serwuje szereg przydatnych rozwiązań

Karty graficzne z rodziny GeForce RTX wprowadziły nie lada zamieszanie na rynku. Technologia RTX, czyli między innymi ray tracing sprawiła, że gry zaczęły wyglądać tak realistycznie jak nigdy dotąd. I nawet jak może się wam wydawać, że ta w założeniu prosta technologia śledzenia promieni i odbić światła nie powinna być niczym rewolucyjnym, to w praktyce okazuje się, że gdy ktoś już raz jej spróbuje to nie chce wracać do grania bez tego dodatku. Obraz staje się o wiele bardziej naturalny, a w połączeniu z najwyższą jakością grafiki jaką oferują najnowsze gry typu AAA, daje to bardzo realistyczny obraz, który wprost wciąga każdego gracza.

Ray tracing ma jednak swój koszt wydajnościowy, nowe modele kart graficznych z rodziny RTX 30 radzą z tym sobie bardzo dobrze, ale mimo wszystko NVIDIA postanowiła ten stan rzeczy jeszcze bardziej poprawić dzięki technologii DLSS. Deep Learning Super Sampling to technika renderingu oparta na wykorzystaniu rdzeni Tensor oraz sztucznej inteligencji. Wprowadza zupełnie nowy poziom jakości graficznej, korzystając z dedykowanych rdzeni Tensor w układach GeForce RTX. Korzystając z możliwości sieci neuronowej i głębokiego uczenia, pozwala zwiększyć częstotliwość generowania klatek przy zachowaniu pięknych, ostrych obrazów w grach. Dzięki temu możemy cieszyć się obrazem w wyższej rozdzielczości przy mniejszym nakładzie pracy układu renderującego. Dodatkowo, jak już wspominałem, zwiększa wydajność pozwalając zmaksymalizować ustawienia ray tracingu, który pozwala cieszyć oko jeszcze bardziej realistycznym obrazem.