Jednak same karty dedykowane dla notebooków to jeszcze nie wszystko, wraz z nimi do oferty różnych producentów trafi ponad 100 nowych modeli laptopów, w różnych przedziałach cenowych i o różnych możliwościach. Warto tutaj z pewnością podkreślić fakt, że dostępnych będzie kilka konstrukcji wyposażonych w układ GeForce RTX 2060 w cenie poniżej 1000 USD, co w Polsce przełoży się pewnie na około 4000-4500 PLN. NVIDIA do tej pory sprzedała 15 mln GPU z technologią RTX i w tym roku pewnie wyraźnie poprawi ten wynik, właśnie dzięki obniżkom ceny.