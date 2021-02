Numbr to połączenie internetowego kalkulatora i notatnika, który rozumie co i jak chcemy policzyć i przelicza to natychmiast w czasie rzeczywistym po wpisaniu zadanych obliczeń.

Istnieją już podobne rozwiązania, na przykład Numi na macOS, ale Numbr jest multiplatformowy, możemy korzystać z niego na komputerach na każdym systemie, jak i na urządzeniach mobilnych z iOS i Androidem. Do tego w Chrome możemy umieścić skrót do niego na pulpicie i korzystać z niego jak ze zwykłej aplikacji.

Kalkulator internetowy – proste obliczenia

Co potrafi Numbr? Możemy w nim dokonywać prostych pojedynczych obliczeń, wykorzystując do tego znane z arkuszy kalkulacyjnych operatory (+-*/), jak i łączyć dowolną liczbę różnego rodzaju obliczeń, a Numbr je wszystkie przeliczy z osobna i podliczy po wpisaniu Total na koniec obliczeń. Już w tym miejscu zwykły kalkulator byłby mniej funkcjonalny i wygodny od Numbr.

Widzimy tu jak na dłoni całą listę obliczeń, szybko i łatwo możemy nanieść poprawki, które natychmiast będą uwzględniane w tle. Osobiście przyda mi się to do wstępnego wyliczenia opłacalności ofert operatorów. Do tej pory z osobna liczyłem dwuletni koszt abonamentu, rat za sprzęt, opłaty na start czy za aktywację w zwykłym kalkulatorze, w Numbr to będzie dużo prostsze i szybsze.

W kalkulatorze tym z łatwością policzymy też potęgi, procenty, a przy dużych liczbach możemy skorzystać ze skrótów k – tysiące i M – miliony, jak na przykładach powyżej.

Jeśli chodzi jeszcze o same operacje na liczbach, warta wspomnienia jest opcja przeniesienia wyniku z jednego obliczenia do drugiego. Wystarczy w tym celu na końcu wiersza wcisnąć klawisze CTRL+Enter i wynik ten wyświetli się w wierszu poniżej, po czym możemy dokonywać kolejnych obliczeń.

Przelicznik walut

Numbr rozumie i rozróżnia też waluty czy kryptowaluty oraz również dokonuje z nimi różnych obliczeń. Możemy w nim sprawdzić kursy walutowe (aktualizowane co dwadzieścia minut). Kalkulator rozróżnia tu kilka najpopularniejszych symboli walut ($, €, ₽, £, ¥, ₩), jak i kody ISO – PLN czy USD.

Rozliczenia kosztów

Skoro to też jednocześnie notatnik, grzechem byłoby nie wykorzystać tego narzędzia do innych celów. Możemy zrobić w nim wyliczenie kosztów poniesionych przy różnych okazjach, podzielić na osoby i udostępnić im, korzystając z wbudowanej opcji w Numbr.

Do udostępniania takich obliczeń, kosztorysów, list zakupów itp. wystarczy skorzystać z menu dokumentu i wybrać opcję Share document. Dzięki tej opcji wygenerujemy link, który od razu skopiuje się do schowka, który to możemy później przesłać komuś SMS-em, e-mailem czy na komunikatorze. Jak już wspominałem, kalkulator ten uruchomimy w przeglądarce na każdym systemie desktopowym i mobilnym, więc nikt nie powinien mieć problemów z jego otworzeniem.

