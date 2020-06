Nudzi mnie ta dominacja Netfliksa. Kto najpopularniejszy z polskich VOD? Ranking usług

Coraz dokładniejsze dane na temat polskiego rynku VOD

Ostatnie dni przyniosły nam bardzo ciekawy obrót sprawy w kontekście zasięgów Netfliksa. Poprzednie lata upływały nam na śledzeniu wzrostów (lub spadków) bazy klientów tego serwisu na lokalnym rynku (USA i Kanada) oraz globalnie na całym świecie. Dopiero od niedawna platforma dzieli się danymi na temat każdego z poszczególnych regionów, dzięki czemu dokładniej wiemy, jak Netflix radzi sobie nie tylko w Ameryce Północnej, ale także w Ameryce Łacińskiej, Azji Pacyficznej oraz EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka).

Dzięki tym oraz innym dodatkowym danym serwis Comparitech opracował ranking, gdzie wyszczególnione zostały nawet poszczególne kraje. Dlatego dowiedzieliśmy się, że w chwili obecnej baza polskich klientów Netfliksa opiewa na około 879 tysięcy, a przyszły kwartał może zamknąć 917 tysiącami. Przy takim tempie wzrostów Netflix przekroczyć może w tym roku barierę 1 miliona klientów w Polsce, ale to odnosi się oczywiście do liczby kont, a nie widzów. Tych naturalnie jest nawet dwa, trzy razy więcej, ponieważ na wielu kontach używanych jest po 2, 3, 4 i więcej profili, które odpowiadają widzom.

Ranking VOD w Polsce – maj 2020

Wtedy pomocne stają się statystyki, którymi dzieli się z nami Gemius/PBI. W panelu za poprzedni miesiąc, maj 2020, widnieje liczba 5,6 mln realnych użytkowników Netfliksa. W tym samym zestawieniu platforma pozostaje poza zasięgiem któregokolwiek z konkurentów, bo drugi w rankingu Player.pl ma 3,2 mln realnych użytkowników. Później te różnice nie są już tak znaczące – trzecie jest TVP VOD z 3,1 mln użytkowników, WP (Pilot) z 2,8 mln użytkowników.

Zadziwiać może dość niska pozycja Ipli, która znajduje się za VOD.pl i HBO GO. Ten ostatni serwis posiada 1,7 mln realnych użytkowników według panelu i w stosunku do zeszłego roku (maj 2019) stracił ponad 200 tys. użytkowników. Pozostałe serwisy nieznacznie zyskiwały lub bardzo minimalnie traciły, co jest ciekawym zjawiskiem. Na lidera wychodzi pod tym względem Netflix, który pomiędzy majem 2019 i majem 2020 zdołał podwoić liczbę użytkowników i wygenerować drugie tyle odsłon.