Uwaga – ten skrót na pulpicie psuje system Windows

Może się wydawać, że sam błąd sterownika NTFS nie jest niczym groźnym i restart systemu rozwiązuje problem. Jednak martwi to, że z jednej strony ogłupienie jednego z kluczowych sterowników systemu jest tak łatwe, a z drugiej – że rozprzestrzenienie tego exploita jest tak proste. Jeżeli bowiem wyślemy go komuś w paczce ZIP, wystarczy jej rozpakowanie, by zmusić system Windows do restartu. I o ile samo to nie jest groźne, dużo bardziej martwią sytuacje w których taki skrót zostanie dodany do złośliwego oprogramowania, które do infekcji komputera potrzebuje restartu systemu. Miejmy więc nadzieje, że Microsoft szybko coś z tym zrobi

Póki co firma niestety nie zajęła się sprawą i nie wyjaśniła, co powoduje błąd, ani też nie wypuściła patcha łatającego exploit. Przez najbliższe dni warto więc szczególnie uważać na to, co pobieramy z sieci.